«Немає доказів»: РФ відповіла на заяви уряду Німеччини про отруєння Навального



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У Росії пообіцяли розглядати заяви про отруєння Навального як втручання в справи РФ

У РФ закликали Німеччину до співпраці і заявили, що твердження Берліна не підкріплені фактами

У міністерстві закордонних справ Росії вважають, що заява німецького уряду про отруєння опозиціонера Олексія Навального не підкріплені фактами.

Про це повідомляє «Интерфакс».

У відомстві сказали, що досі чекають на відповідь на запит генпрокуратури РФ до Німеччини з приводу стану Навального.

«Складається враження, що хтось забороняє мін'юсту ФРН і медпрацівникам спілкуватися з російськими колегами», – заявили в російському МЗС.

Вони закликали Німеччину до співпраці і заявили, що твердження Берліна не підкріплені фактами:

«Вкотре стаємо свідками ситуації, коли замість ретельної, заснованої на конкретних фактах і доказах роботі, предметної взаємодії по лінії правоохоронних органів та медичних установ наші партнери віддають перевагу гучним публічним заявам без пред'явлення будь-якої фактури, повністю нехтуючи існуючими правовими механізмами співпраці».

За словами голови комісії Ради Федерації РФ щодо захисту держсуверенітету Андрія Клімова, заяви про отруєння Навального розглядатимуть як втручання в справи Росії. Він стверджує, що західні ЗМІ нібито вели «інформаційну підготовку» до думки про його отруєння, повідомляє «РИА Новости».

Як відомо, МЗС Литви звинуватило російську владу в отруєнні Навального.

Нагадаємо, уряд Німеччини 2 вересня заявив, що фахівці Бундесверу знайшли сліди отруєння бойовою речовиною з групи «Новачок» в аналізах російського опозиціонера Олексія Навального.

Як повідомлялося 1 вересня, генпрокуратура РФ попросила Німеччину надати результати аналізів Навального.

Раніше стало відомо, що Росія хоче отримати від Німеччини результати аналізів Навального.

У берлінській клініці Сharite, в якій проходить лікування Навальний, заявили, що політик зазнав впливу отрути.

Німецькі лікарі стверджують, що російського опозиціонера Олексія Навального ймовірно отруїли речовиною групи холінестерази.

До слова, за інформацією ЗМІ, російські силовики стежили за Навальним перед його ймовірним отруєнням.

Зазначимо, вранці 22 серпня літак із російським опозиціонером Навальним приземлився у Берліні. Навальний знаходиться в комі і підключений до апарату ШВЛ.

Російські лікарі назвали основний робочий діагноз Навального – порушення обміну речовин. Соратники політика підозрюють, що його отруїли, підсипавши отруту в чай.

Раніше повідомлялося, що російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву.