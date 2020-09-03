Меркель про отруєння Навального: його хотіли змусити мовчати



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Канцлер Німеччини різко відреагувала на отруєння російського опозиціонера Олексія Навального

Олексій Навальний став жертвою злочину, заявила Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Олексія Навального «хотіли змусити мовчати». Вона чекає пояснень від Російської Федерації щодо отруєння російського опозиціонера.

Про це Меркель розповіла журналістам у Берліні.

«Олексій Навальний став жертвою злочину. Його хотіли змусити мовчати, і я засуджую це від імені всього федерального уряду найсерйознішим чином»,– заявила Меркель.

За її словами, отруту групи «Новачок» в організмі Навального визначено точно, сумнівів бути не може.

«(Клініка) Charite уповноважила лабораторію Бундесверу зробити дослідження різних проб пана Навального. Спеціальна лабораторія Бундесверу дала чіткий результат: Олексій Навальний став жертвою нападу за допомогою хімічної нервово-паралітичної бойової речовини групи «Новачок». Ця отрута визначається в пробах однозначно», – додала Меркель.

Берлін очікує від Москви пояснень щодо ситуації, на ці запитання може і має відповісти уряд РФ, заявила канцлер Німеччини.

«Ми очікуємо, що російський уряд зробить пояснення з цього питання. Є дуже серйозні запитання, на які може відповісти тільки російський уряд. І він має відповісти. Доля Олексія Навального привернула увагу всього світу, світ очікуватиме відповідей на запитання», – сказала Меркель.

Нагадаємо, у Канаді заявили, що організаторів отруєння Навального мають притягнути до відповідальності.

Як відомо, у Росії вважають, що заява німецького уряду про отруєння опозиціонера Олексія Навального не підкріплені фактами. Також у Росії пообіцяли розглядати заяви про отруєння Навального як втручання в справи РФ.

Як відомо, МЗС Литви звинуватило російську владу в отруєнні Навального.

Нагадаємо, уряд Німеччини 2 вересня заявив, що фахівці Бундесверу знайшли сліди отруєння бойовою речовиною з групи «Новачок» в аналізах російського опозиціонера Олексія Навального.

Як повідомлялося 1 вересня, генпрокуратура РФ попросила Німеччину надати результати аналізів Навального.

До слова, за інформацією ЗМІ, російські силовики стежили за Навальним перед його ймовірним отруєнням.

Зазначимо, вранці 22 серпня літак із російським опозиціонером Навальним приземлився у Берліні. Навальний знаходиться в комі і підключений до апарату ШВЛ.

Російські лікарі назвали основний робочий діагноз Навального – порушення обміну речовин. Соратники політика підозрюють, що його отруїли, підсипавши отруту в чай.

Раніше повідомлялося, що російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву.