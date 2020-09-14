Омські лікарі навмисне приховували факт отруєння Навального – Reuters



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Олексія Навального спочатку госпіталізували до Омської лікарні швидкої допомоги № 1

Джерела агентства повідомили, що російські лікарі спостерігали симптоми отруєння і тому ввели Навальному ін'єкцію атропіну

Омські лікарі навмисне приховували факт отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Версія про порушення обміну речовин в опозиціонера була заздалегідь неправдивою.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

За даними видання, медики, які перші надали йому допомогу, спостерігали у нього клінічну картину отруєння.

На момент госпіталізації Навального, фельдшери відразу виключили можливу діабетичну кому і інсульт. Вони також не виявили порушень рівня цукру в його крові. Показники становили 3-5 ммоль на літр.

При цьому джерела агентства повідомили, що російські лікарі спостерігали симптоми отруєння і тому ввели Навальному ін'єкцію атропіну. Саме цей препарат міг врятувати життя опозиціонеру. Він широко використовується в екстрених ситуаціях, у тому числі для лікування впливу пестицидів або нервово-паралітичних агентів, таких як «Новачок».

Пізніше головний токсиколог Омської лікарні швидкої допомоги № 1 Олександр Сабаєв заявляв журналістам, що лікарі бригади швидкої допомоги діагностували у Навального перевищення рівня цукру в крові, а атропін не вводили.

За його словами, показник складав 13 ммоль на літр, що є значним перевищенням норми.

Як повідомлялося, 14 вересня, три лабораторії підтвердили, що Навального отруїли «Новачком».

До слова, Навальний повністю прийшов до тями після отруєння.

Між іншим, держсекретар США Майк Помпео допустив організацію отруєння Навального російськими чиновниками.

Також 9 вересня Німеччина передала результати аналізів Навального до Організації із заборони хімічної зброї. Німецькі фахівці також не планують ділитися результатами досліджень із росіянами, за що отримали критику від влади РФ.

G7 вимагають від Росії покарати винних в отруєнні Навального.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Олексія Навального «хотіли змусити мовчати».

Також у Канаді заявили, що організаторів отруєння Навального мають притягнути до відповідальності.

Як відомо, у Росії вважають, що заява німецького уряду про отруєння опозиціонера Олексія Навального не підкріплені фактами. Також у РФ пообіцяли розглядати заяви про отруєння Навального як втручання в справи країни.

НАТО вимагає від Росії розкрити програму «Новачок», якою отруїли Навального.