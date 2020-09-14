Навальний вже зміг самостійно встати з ліжка



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Вся інформація про лікування Навального оприлюднюється за згодою самого Олексія і його дружини Юлії

Російський опозиціонер повністю відключений від апарату штучної вентиляції легенів і потроху може ходити

Російський опозиціонер Олексій Навальний вже зміг самостійно встати з ліжка після отруєння. Про це повідомила в офіційній заяві берлінська клініка «Шаріте», де він проходить лікування.

Зазначається, що Навальний повністю відключений від апарату штучної вентиляції легенів (ШВЛ) і потроху може ходити.

Згідно з заявою, стан російського опозиціонера продовжує поліпшуватися.

«Пацієнт був повністю відключений від ШВЛ. Він все більш рухається і вже може тимчасово вставати з ліжка», – повідомляють представники клініки.

Медзаклад уточнює, що вся інформація про лікування Навального оприлюднюється за згодою самого Олексія і його дружини Юлії.

Як повідомлялося 14 вересня, три лабораторії підтвердили, що Навального отруїли «Новачком».

Нагадаємо, що Навальний повністю прийшов до тями після отруєння.

Між іншим, Держсекретар США Майк Помпео допустив організацію отруєння Навального російськими чиновниками.

Також 9 вересня Німеччина передала результати аналізів Навального до Організації із заборони хімічної зброї. Німецькі фахівці також не планують ділитися результатами досліджень із росіянами, за що отримали критику від влади РФ.

G7 вимагають від Росії покарати винних в отруєнні Навального.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Олексія Навального «хотіли змусити мовчати».

Також у Канаді заявили, що організаторів отруєння Навального мають притягнути до відповідальності.

Як відомо, у Росії вважають, що заява німецького уряду про отруєння опозиціонера Олексія Навального не підкріплені фактами. Також у РФ пообіцяли розглядати заяви про отруєння Навального як втручання в справи країни.

НАТО вимагає від Росії розкрити програму «Новачок», якою отруїли Навального.