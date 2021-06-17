В Івано-Франківську діти отруїлися невідомою речовиною: восьмеро в лікарні

В «Івано-Франківськгаз» повідомили, що аварійна бригада витоку природного газу не виявила

У гуртожитку Івано-Франківського державного коледжу технологій та бізнесу невідомою речовиною отруїлися вісім дітей. Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Івано-Франківській області.

За інформацією медиків, в лікарню потрапили вісім дітей: троє з них (2005 і 2004 року народження) поміщені в реанімацію у важкому стані, а ще пʼятеро (також 2005 і 2004 років народження) – в неврологічне відділення у стані середньої тяжкості. Всім поставлений діагноз «отруєння чадним газом».

В управлінні ДСНС повідомили, що 17 червня о 00:25 надійшла інформація про те, що в Івано-Франківську на вулиці Петлюри, 23, 25 і вулиці Коновальця, 144, 146 відчувається різкий запах невідомої речовини, через що жителі багатоквартирних житлових будинків вийшли зі своїх квартир на вулицю.

На місце події було направлено 23 людини особового складу, 6 одиниць техніки, мобільна оперативна група і аварійна бригада газовиків.

В «Івано-Франківськгаз» повідомили, що аварійна бригада витоку природного газу не виявила. Додатково надійшла інформація про те, що з будівлі гуртожитку коледжу на вулиці Коновальця, 142, через наявність різкого запаху невідомої речовини, персонал вивів з гуртожитку всіх дітей і розмістив їх на першому поверсі навчальної будівлі. Також надійшло повідомлення від чергового лікаря Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, що в Обласну клінічну дитячу лікарню госпіталізовано 8 дітей.

Рятувальники і поліцейські обстежили зазначені будинки, сусідні будівлі та прилеглу територію, але джерело поширення невідомого речовини не виявили. Ознак горіння немає. Були проведені виміри концентрації небезпечних речовин і загазованості в повітрі – перевищення допустимих норм не виявлено.