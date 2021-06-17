У Харкові сталося масове отруєння. Попередня причина – їжа у кафе

Наразі постраждали 19 дорослих і шість дітей. Їх госпіталізували

Пацієнти вважають, що отруїлися в одному із закладів громадського харчування Харкова

У Харкові сталося масове отруєння з діагнозом гастроентероколіт. Госпіталізовано 25 осіб, всі вони пов’язують отруєння з їжею з закладу громадського харчування.

Про це повідомляє пресслужба Харківського обласного центру контролю і профілактики захворювань МОЗ.

Наразі постраждали 19 дорослих і шість дітей. Їх госпіталізували. Лікарі поставили їм попередній діагноз – гастроентероколіт, середнього ступеня тяжкості.

Пацієнти вважають, що отруїлися в одному із закладів громадського харчування Харкова. Триває розслідування для локалізації та ліквідації спалаху.

«З метою локалізації та ліквідації спалаху, встановлення причин виникнення, факторів та шляхів передачі інфекції, джерела можливого інфікування організовано та проводиться епідеміологічне розслідування та комплекс протиепідемічних заходів», – заявили у Харківському обласному центрі контролю і профілактики захворювань МОЗ.

Нагадаємо, в Івано-Франківську діти отруїлися невідомою речовиною: восьмеро в лікарні.

Також у приватному таборі на Одещині масово занедужали малюки.