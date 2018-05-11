Отруєння у школі в Черкасах: 22 дітей виписали з лікарні

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У лікарнях досі перебуває 36 людей: 32 дитини і 4 дорослих

Сьогодні, 22-ох дітей, яких було госпіталізовано зі шкільної лінійки у Черкасах, виписали з лікарні і вони вже вдома. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

«У лікарнях - Черкаській дитячій обласній і Черкаській обласній - досі перебуває 36 людей: 32 дитини і 4 дорослих. Дорослого, який ще вчора був у відділенні інтенсивної терапії, уже перевели до звичайної палати. Стан дорослих і дітей, за словами медиків, задовільний. Ймовірно, їх випишуть найближчим часом», - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, голова Черкаської облдержадміністрації Юрій Ткаченко заявив, що лабораторні дослідження станом на 10 травня не виявили причин масового отруєння школярів.

На ранок 10 травня у лікувальних закладах перебували 55 дітей і 4 дорослих. Попередній діагноз у всіх потерпілих - отруєння невідомою речовиною.

За фактом отруєння учнів черкаської школи №8 правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням».

За попередньою версією поліції, на шкільній лінійці у Черкасах відбулося локальне розпилення невідомої речовини.

Наразі слідство вивчає більше п'яти основних можливих чинників отруєння дітей у школі №8 у Черкасах.