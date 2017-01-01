Ожеледиця наробила біди: кількість ДТП на Київщині сягнула критичного значення

У Броварському районі зіткнулися 7 автомобілів

У Київській області з початку доби сталося більше сотні дорожніх аварій, така кількість пов'язана з погіршенням погодних умов, зокрема ожеледиці на дорогах. Про це повідомив речник поліції столичного регіону Микола Жукович. За його словами, інформація про ДТП почала надходити ще рано-вранці, а ближче до 9 години їх кількість вже досягла критичного



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Фото: dtp.kiev.ua Ожеледиця спричинила ДТП

У Броварському районі зіткнулися 7 автомобілів

У Київській області з початку доби сталося більше сотні дорожніх аварій, така кількість пов'язана з погіршенням погодних умов, зокрема ожеледиці на дорогах. Про це повідомив речник поліції столичного регіону Микола Жукович.

За його словами, інформація про ДТП почала надходити ще рано-вранці, а ближче до 9 години їх кількість вже досягла критичного значення.

«Зазвичай у нас 20-30 подій за 3-4 години буває, а за цю добу тільки з 00:00 їх вже було 108. Ми говоримо про те, що багато водіїв, коли починали гальмувати, стикалися з іншими автомобілями, в результаті чого по 3-4, навіть у Броварському районі 7 автомобілів зіткнулися одночасно. Потерпілі є, які дістали тілесні ушкодження. Загиблих, на щастя, немає. В основному це ожеледь, і водії не дотримувалися швидкісного режиму, порушували дистанцію між собою», - сказав Жукович в коментарі «112 Україна».

За його інформацією, основні магістралі столичного регіону вже посипано піском, тепер черга дійшла до другорядних доріг.

Нагадаємо, як повідомляє Укргідрометцентр, сьогодні, 29 листопада, в Україні очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, у східних областях окремі пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу. Вдень у більшості південних областей 2-7 градусів тепла, в Криму до 11 градусів. У Києві невеликий дощ та мокрий сніг, уранці ожеледь, на дорогах подекуди ожеледиця. Температура близько нуля.

Через ожеледицю вранці у Києві утворились затори. Також через ожеледицю усі тролейбусні та автобусні маршрути курсують з відхиленням від графіка.