Хмарно, мокрий сніг: прогноз погоди на 16 січня

На дорогах синоптики прогнозують ожеледицю

У вівторок, 16 січня у багатьох регіонах очікується хмарна погода з дощем вдень та мокрим снігом вночі. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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У південній частині, в Донецькій та Луганській областях очікується хмарна погода з дощем вдень та мокрим снігом вночі. Температура повітря вночі коливатиметься від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла.

У центральних, Харківській та Сумській областях передбачається сніг, який перейде в дощ удень, супроводжуваний ожеледдю та налипанням мокрого снігу. Температура повітря вночі та вдень становитиме від 3° морозу до 2° тепла.

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На решті території країни місцями буде невеликий сніг. Температура повітря вночі коливатиметься від 3-8° морозу, вдень від 0-5° морозу.

Очікується ожеледиця на дорогах. Вітер переважно північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с, а в західних та східних областях можливі місцями пориви вітру до 15-20 м/с.

У Карпатах прогнозується сніг. Температура повітря вночі та вдень буде від 5-10° морозу.

16 січня на Київщині буде хмарно, місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.