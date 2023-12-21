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До України йде потужна негода

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
До України йде потужна негода
фото ілюстративне

Через негоду оголошено ІІ рівень небезпечності, помаранчевий

В Україні сьогодні та завтра очікується дуже сильний вітер. Попередження про небезпечні метеорологічні явища оприлюднив Український гідрометцентр.

«Ввечері 21 грудня та протягом доби 22 грудня у західних областях пориви вітру 17-22 м/с, на Львівщині та Івано-Франківщині 25 м/с, на Закарпатті та в Карпатах значні опади», – йдеться у попередженні.

Також синоптики повідомили, що на високогір'ї Карпат очікується сильний сніг, хуртовини, а пориви вітру сягатимуть аж 25-30 м/с.

Через негоду оголошено ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

II рівень небезпечності оголошується, коли погодні умови несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується проявляти максимальну обережність при перебуванні у зоні дії погодних явищ.

Раніеш повідомлялося, що до Різдва в Україні очікується тепла, але похмура погода з опадами.

Теги: погода прогноз погоди синоптик

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