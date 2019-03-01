Пакистан частково відновив польоти у чотирьох містах країни



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Польоти відновили для комерційних рейсів

Пакистан частково відкрив повітряний простір після того, як збив два індійських військових літака. Про це заявили в Управлінні цивільної авіації Пакистану (CAA).

Про це повідомляє NDTV.

Повідомляється, що відновили польоти для комерційних рейсів.

Частково почали працювати аеропорти в містах Ісламабад, Карачі, Пешавар і Кветта. Відзначається, що Пакистанські міжнародні авіалінії (PIA) відновлять рейси з цих аеропортів у суботу, 2 березня.

Наголошується, що польоти в містах Лахор, Мултан, Сиалкот, Фейсалабад і Бахавалпур відновляться 4 березня в 13:00 за місцевим часом.

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Міжнародний аеропорт Делі імені Індіри Ганді

Сьогодні зранку одна група туристів полетіла через Бангкок

Останні українці з групи туристів, які застрягти в аеропорту Делі через закриття повітряного простору Пакистану після загострення конфлікту в Кашмірі, вилетять в Україну завтра, 2 лютого.

«Ми зараз в готелі. Сьогодні зранку одна група туристів полетіла через Бангкок, друга група з 5 людей зараз на реєстрації, вони теж летять через Бангкок. Наш виліт завтра — є квитки для двох людей, останніх з цієї групи, на прямий рейс МАУ», — зазначив Володимир Шабловський. Він опинився серед українців, що застрягли в аеропорту Делі.

Нагадаємо, 28 лютого повідомлялось, що в аеропорту індійського міста Делі застрягли українці. Це сталося через скасування низки авіарейсів у зв'язку з закриттям повітряного простору над Пакистаном.

Раніше повідомлялося, що у зв'язку із загостренням відносин між Індією та Пакистаном скасовано ряд авіарейсів у міжнародному аеропорту ім. І.Ганді в Делі.

Також у зв’язку із загостренням безпекової ситуації на території Ісламської Республіки Пакистан Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від відвідання території Азад Кашмір, провінцій Пенджаб та Хайбер-Пахтунхва.

Нагадаємо, 27 лютого ВПС Пакистану збили два індійських літаки в результаті різкої ескалації, що сталася після того, як ВПС Індії бомбардували табір терористів в Пакистані.

Внаслідок цього уряди Індії і Пакистану закрили повітряний простір над прикордонними областями для здійснення польотів.

Рейс Міжнародної авіакомпанії МАУ PS392 прибув до Києва із затримкою у зв’язку з тим, що повітряний простір над Пакистаном закритий для польотів.

Після отримання дозволу рейс вилетів до Києва альтернативним маршрутом через Оман та Іран, що дозволяє оминути закриті зони.