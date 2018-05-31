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    Пальмова олія чи транс-жири: що треба заборонити? (прес-конференція)

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    Пальмова олія чи транс-жири: що треба заборонити? (прес-конференція)

    Експерт розкаже, що собою являє пальмова олія

    Сьогодні, 31 травня, об 11:00, в прес-центрі в прес-центрі ІА «Главком» відбудеться прес-конференція на тему «Пальмова олія чи транс-жири: що треба заборонити?».

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    Запрошені гості:

    Олена Сидоренко, експерт з якості та безпечності харчових продуктів, професор кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю КНЕУ, яка розкаже, що собою являє пальмова олія, шкідливість пальмової олії чи транс-жирів, що саме треба заборонити для використання у продуктах харчування, що саме пропонує заборонити законопроект.

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