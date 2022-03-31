  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Рашисти розстріляли колону волонтерів на Чернігівщині (відео)

    Рашисти розстріляли колону волонтерів на Чернігівщині (відео)
    фото: ДСНС

    Серед волонтерів одна загибла та четверо тяжко поранених

    Російські війська розстріляли вчора під Черніговом колону волонтерів із п'яти автобусів, які їхали евакуйовувати людей. Про це повідомляє радник міністра МВС Антон Геращенко у Телеграм.

    «П'ять автобусів із волонтерами розстріляли вчора під Черніговом. Вони проривалися на окуповану територію, щоби евакуювати звідти людей. Автобуси з волонтерами зустріли орки і підло розстріляли, незважаючи на те, що в них їхали цивільні», – йдеться у повідомленні.

    Серед волонтерів одна загибла та четверо тяжко поранених. Одному з автобусів вдалося втекти з-під обстрілу. Водія поранено, його доправили до лікарні.

    Нагадаємо, вчора російські загарбники всю ніч обстрілювали Чернігів, а також атакував Ніжин, зокрема, з авіації.

    Читайте також: Обстріл Ніжина: одна людина загинула, серед постраждалих дитина
    Теги: росія окупанти війна волонтер Україна Чернігів окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Рашисти розстріляли колону волонтерів на Чернігівщині (відео)