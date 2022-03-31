Рашисти розстріляли колону волонтерів на Чернігівщині (відео)

Серед волонтерів одна загибла та четверо тяжко поранених

Російські війська розстріляли вчора під Черніговом колону волонтерів із п'яти автобусів, які їхали евакуйовувати людей. Про це повідомляє радник міністра МВС Антон Геращенко у Телеграм.

«П'ять автобусів із волонтерами розстріляли вчора під Черніговом. Вони проривалися на окуповану територію, щоби евакуювати звідти людей. Автобуси з волонтерами зустріли орки і підло розстріляли, незважаючи на те, що в них їхали цивільні», – йдеться у повідомленні.

Серед волонтерів одна загибла та четверо тяжко поранених. Одному з автобусів вдалося втекти з-під обстрілу. Водія поранено, його доправили до лікарні.

Нагадаємо, вчора російські загарбники всю ніч обстрілювали Чернігів, а також атакував Ніжин, зокрема, з авіації.