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    Пандемія коронавірусу: кількість інфікованих перевищила 15 млн

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    <p>Україна у &laquo;коронавірусному рейтингу&raquo; перебуває на 35 місці&nbsp;</p> - Пандемія коронавірусу: кількість інфікованих перевищила 15 млн

    Україна у «коронавірусному рейтингу» перебуває на 35 місці 

    Графіка Університету Джонса Гопкінса

    З початку пандемії померли 617 тисяч осіб

    У світі зафіксовано понад 15 мільйонів випадків зараження коронавірусом. Від інфекції померли 617 тисяч осіб.

    Відповідні дані у середу ввечері наводить американський Університет Джонса Гопкінса.

    Найбільше виявлених випадків інфікування припадає на США (3 925 025). На другому місці Бразилія (2 159 654), на третьому - Індія (1 193 078).

    Росія на четвертому місці, там заразилося 787 тисяч осіб. П'яте місце у Південної Африки - 381 тисяча хворих.

    Україна у «коронавірусному рейтингу» перебуває на 35 місці. На даний момент відомо про 62,2 тисячі інфікованих українців.

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    (для перегляду натисніть на зображення)

    Нагадаємо, в Україні станом на 22 липня зафіксовано різке збільшення нових випадків коронавірусу, за добу заразились ще 829 людей.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      61851
    • Хворіють
      26300
    • Одужали
      3400
    • Померли
      1551

    Найбільше новий випадків виявили в Києві, Львівській та Івано-Франківській областях. Загалом інфіковано майже 61 тисячу осіб.

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