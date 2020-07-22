Пандемія коронавірусу: кількість інфікованих перевищила 15 млн

Пандемія коронавірусу: кількість інфікованих перевищила 15 млнграфіка
Україна у «коронавірусному рейтингу» перебуває на 35 місці
З початку пандемії померли 617 тисяч осіб
У світі зафіксовано понад 15 мільйонів випадків зараження коронавірусом. Від інфекції померли 617 тисяч осіб.
Відповідні дані у середу ввечері наводить американський Університет Джонса Гопкінса.
Найбільше виявлених випадків інфікування припадає на США (3 925 025). На другому місці Бразилія (2 159 654), на третьому - Індія (1 193 078).
Росія на четвертому місці, там заразилося 787 тисяч осіб. П'яте місце у Південної Африки - 381 тисяча хворих.
Україна у «коронавірусному рейтингу» перебуває на 35 місці. На даний момент відомо про 62,2 тисячі інфікованих українців.
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Нагадаємо, в Україні станом на 22 липня зафіксовано різке збільшення нових випадків коронавірусу, за добу заразились ще 829 людей.
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Всього61851
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Хворіють26300
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Одужали3400
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Померли1551
Найбільше новий випадків виявили в Києві, Львівській та Івано-Франківській областях. Загалом інфіковано майже 61 тисячу осіб.