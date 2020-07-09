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    Пандемія коронавірусу прискорюється - ВООЗ

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    Пандемія коронавірусу прискорюється - ВООЗ

    Коронавірус забрав життя понад 544 тисяч людей

    Всесвітня організація охорони здоров'я заявляє, що пандемія коронавірусу у світі продовжує прискорюватися.

    Про це заявив під час брифінгу гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

    За його словами, хвороба зруйнувала системи охорони здоров’я в деяких з найбагатших країн світу.

    Він також зазначив, що деяким країнам, які застосовували комплексний підхід до стримування вірусу, вдалося взяти ситуацію під контроль.

    «Але у більшої частини світу вірус не взято під контроль. Ситуація погіршується», - заявив очільник ВООЗ.

    Станом на сьогодні ВООЗ зареєструвала понад 11,8 млн випадків Covid-19. Вірус забрав життя понад 544 тисяч людей.

    «І пандемія досі прискорюється. Загальна кількість випадків подвоїлася за останні шість тижнів», - констатував глава ВООЗ.

    Як повідомлялося, за даними Університету Джонса Гопкінса, станом на 9 липня у світі виявили 12 012 125 інфікованих коронавірусом. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      51224
    • Хворіють
      26113
    • Одужали
      23784
    • Померли
      1327

    Станом на 9 липня в Україні фіксують ріст нових випадків Covid-19, за минулу добу заразились ще 810 людей. Найбільше інфікованих виявили у Львівській області, Києві, Закарпатській та Рівненській областях.

    Зазначимо, напередодні майже 240 вчених направили ВООЗ відкритого листа, в якому закликали переглянути рекомендації щодо боротьби з коронавірусною інфекцією.

    Вчені заявили, що існує ймовірність переміщення коронавірусу у повітрі у вигляді більш дрібних частинок, що дозволяє вірусу проникати в організм людини під час дихання.

    епідемія вірус ВООЗ коронавірус
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