Пандемія коронавірусу прискорюється - ВООЗ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Коронавірус забрав життя понад 544 тисяч людей

Всесвітня організація охорони здоров'я заявляє, що пандемія коронавірусу у світі продовжує прискорюватися.

Про це заявив під час брифінгу гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

За його словами, хвороба зруйнувала системи охорони здоров’я в деяких з найбагатших країн світу.

Він також зазначив, що деяким країнам, які застосовували комплексний підхід до стримування вірусу, вдалося взяти ситуацію під контроль.

«Але у більшої частини світу вірус не взято під контроль. Ситуація погіршується», - заявив очільник ВООЗ.

Станом на сьогодні ВООЗ зареєструвала понад 11,8 млн випадків Covid-19. Вірус забрав життя понад 544 тисяч людей.

«І пандемія досі прискорюється. Загальна кількість випадків подвоїлася за останні шість тижнів», - констатував глава ВООЗ.

Як повідомлялося, за даними Університету Джонса Гопкінса, станом на 9 липня у світі виявили 12 012 125 інфікованих коронавірусом.

Коронавірус в Україні

Всього 51224

Хворіють 26113

Одужали 23784

Померли 1327

Копіювати код для вставки

Станом на 9 липня в Україні фіксують ріст нових випадків Covid-19, за минулу добу заразились ще 810 людей. Найбільше інфікованих виявили у Львівській області, Києві, Закарпатській та Рівненській областях.

Зазначимо, напередодні майже 240 вчених направили ВООЗ відкритого листа, в якому закликали переглянути рекомендації щодо боротьби з коронавірусною інфекцією.

Вчені заявили, що існує ймовірність переміщення коронавірусу у повітрі у вигляді більш дрібних частинок, що дозволяє вірусу проникати в організм людини під час дихання.