Кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 12 млн



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Кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 12 млн

Найбільше хворих на Covid-19 виявили у США

Станом на 9 липня у світі виявили 12 012 125 інфікованих коронавірусом.

Про це свідчать дані Університету Джонса Гопкінса.

Найбільше хворих на Covid-19 виявили у США – понад 3 мільйона. Більше ніж 1,7 мільйонів інфікованих у Бразилії, 742 тисячі у Індії.

Померли від Covid-19 548 896 пацієнтів. З них у США – понад 132 тисячі, у Бразилії – майже 68 тисяч, у Британії – 44,6 тисячі.

В Україні станом на 8 липня виявили 50 414 випадків коронавірусу, померли 1 306 людини, одужали 23 119.

Коронавірус в Україні

Всього 50414

Хворіють 25989

Одужали 23119

Померли 1306

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Зазначимо, напередодні майже 240 вчених направили ВООЗ відкритого листа, в якому закликали переглянути рекомендації щодо боротьби з коронавірусною інфекцією.

Вчені заявили, що існує ймовірність переміщення коронавірусу у повітрі у вигляді більш дрібних частинок, що дозволяє вірусу проникати в організм людини під час дихання.