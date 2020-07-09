Кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 12 млн
Найбільше хворих на Covid-19 виявили у США
Станом на 9 липня у світі виявили 12 012 125 інфікованих коронавірусом.
Про це свідчать дані Університету Джонса Гопкінса.
Найбільше хворих на Covid-19 виявили у США – понад 3 мільйона. Більше ніж 1,7 мільйонів інфікованих у Бразилії, 742 тисячі у Індії.
Померли від Covid-19 548 896 пацієнтів. З них у США – понад 132 тисячі, у Бразилії – майже 68 тисяч, у Британії – 44,6 тисячі.
В Україні станом на 8 липня виявили 50 414 випадків коронавірусу, померли 1 306 людини, одужали 23 119.
-
Всього50414
-
Хворіють25989
-
Одужали23119
-
Померли1306
Зазначимо, напередодні майже 240 вчених направили ВООЗ відкритого листа, в якому закликали переглянути рекомендації щодо боротьби з коронавірусною інфекцією.
Вчені заявили, що існує ймовірність переміщення коронавірусу у повітрі у вигляді більш дрібних частинок, що дозволяє вірусу проникати в організм людини під час дихання.