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    У світі

    Кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 12 млн

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    Кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 12 млн - Кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 12 млн
    Кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 12 млн

    Найбільше хворих на Covid-19 виявили у США

    Станом на 9 липня у світі виявили 12 012 125 інфікованих коронавірусом.

    Про це свідчать дані Університету Джонса Гопкінса.

    Найбільше хворих на Covid-19 виявили у США – понад 3 мільйона. Більше ніж 1,7 мільйонів інфікованих у Бразилії, 742 тисячі у Індії.

    Померли від Covid-19 548 896 пацієнтів. З них у США – понад 132 тисячі, у Бразилії – майже 68 тисяч, у Британії – 44,6 тисячі.

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    В Україні станом на 8 липня виявили 50 414 випадків коронавірусу, померли 1 306 людини, одужали 23 119.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      50414
    • Хворіють
      25989
    • Одужали
      23119
    • Померли
      1306

    Зазначимо, напередодні майже 240 вчених направили ВООЗ відкритого листа, в якому закликали переглянути рекомендації щодо боротьби з коронавірусною інфекцією.

    Вчені заявили, що існує ймовірність переміщення коронавірусу у повітрі у вигляді більш дрібних частинок, що дозволяє вірусу проникати в організм людини під час дихання.

    США час ВООЗ
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