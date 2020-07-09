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    Колишній міністр пояснив, чому ситуація з коронавірусом не така критична, як говорить влада

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    Вчені заявили, що існує ймовірність переміщення коронавірусу у повітрі у вигляді більш дрібних частинок - Колишній міністр пояснив, чому ситуація з коронавірусом не така критична, як говорить влада
    Вчені заявили, що існує ймовірність переміщення коронавірусу у повітрі у вигляді більш дрібних частинок

    «У коронавірусної статистики в Києві є цікавий аспект», - звертає увагу Дубілет

    Число хворих на коронавірус у розрахунку на сто тисяч населення в Києві рахують неправильно.  Таку заяву зробив колишній міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет у соцмережі.

    «У коронавірусної статистики в Києві є цікавий аспект. В офіційних даних Київ – один з лідерів за кількістю хворих на 100 тис. населення. Але тут є делікатний нюанс. Офіційно в Києві проживає 2,9 млн жителів (саме ці дані в статистиці і використовуються), але насправді в столиці проживає 3,7 млн людей (тобто 10% населення країни). Нагадаю, ці дані ми отримали разом з Держстатом в минулому році, коли проводили оцінку чисельності населення за трьома методиками. В результаті отримуємо парадокс. Реальна кількість жителів в Києві (як і в інших містах мільйонниках) більше, тому що багато хто приїжджає і не реєструється. А кількість хворих рахується реальним. Якщо підставити в знаменник 3,7 млн замість 2,9 млн, то ситуація в Києві здасться менш критичною (Я не кажу, що вона не критична. Я лише говорю про порівняння з іншими регіонами)», – написав Дубілет.

    За словами ексурядовця, якщо були б реальні дані, то можливо, адаптивний карантин в столиці був би менш суворий.

    В Україні станом на 9 липня виявили 51 224 випадки коронавірусного захворювання Covid-19, з них: нових - 810 випадків, одужали від хвороби – 23 784 особи (+665 за добу), померло – 1 327 людей (+21 за добу), підозри на хворобу отримали 98 510 осіб (+1 154 за добу).

    Зазначимо, напередодні майже 240 вчених направили ВООЗ відкритого листа, в якому закликали переглянути рекомендації щодо боротьби з коронавірусною інфекцією.

    Вчені заявили, що існує ймовірність переміщення коронавірусу у повітрі у вигляді більш дрібних частинок, що дозволяє вірусу проникати в організм людини під час дихання.

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    міністр хвороби карантин Дмитро Дубілет ВООЗ коронавірус
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