Пандемія коронавірусу: у Білорусі кількість інфікованих зросла до 21 особи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Білорусі кількість інфікованих коронавірусом зросла до 21 особи Фото: ЕРА

Практично всі пацієнти почуваються задовільно, один знаходиться в стані середнього ступеня тяжкості

Кількість пацієнтів в Білорусі, у яких лабораторно підтверджено коронавірус, збільшилася до 21.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я республіки.

«На сьогоднішній момент в лікарнях Білорусі перебуває 21 громадянин з лабораторно підтвердженим РНК коронавірусу», — зазначили в МОЗ країни.

За інформацією відомства, на момент ізоляції пацієнтів тести у них були негативними.

«На той момент вони не становили загрози для оточуючих, так як виділення вірусу в навколишнє середовище може початися мінімум на 3 день. До цього моменту всі ці люди перебували під медичним наглядом, ні з ким не контактували», — пояснили в Міністерстві охорони здоров’я.

Там уточнили, що «практично всі пацієнти почуваються задовільно, один знаходиться в стані середнього ступеня тяжкості».

У МОЗ повідомили, що в даний момент РНПЦ епідеміології та мікробіології вже провело понад 10,5 тисячі тестів на COVID-19.

У відомстві також зазначили, що перший пацієнт, у якого в Білорусі був діагностований COVID-19, був виписаний з Мінської інфекційної лікарні.

Станом на 5:50 п'ятниці загальна кількість померлих від пневмонії, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 4720 осіб.

Зазначимо, що МЗС закликає громадян України утриматися від подорожей в країни, які уражені коронавірусом.

Раніше стало відомо, що в Італії закривають магазини і підприємства через коронавірус.

Крім того, SkyUp Airlines змінює польотну програму до Італії та Ізраїлю.