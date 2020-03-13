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    Пандемія коронавірусу: у Білорусі кількість інфікованих зросла до 21 особи

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    У Білорусі кількість інфікованих коронавірусом зросла до 21 особи - Пандемія коронавірусу: у Білорусі кількість інфікованих зросла до 21 особи
    У Білорусі кількість інфікованих коронавірусом зросла до 21 особи
    Фото: ЕРА

    Практично всі пацієнти почуваються задовільно, один знаходиться в стані середнього ступеня тяжкості

    Кількість пацієнтів в Білорусі, у яких лабораторно підтверджено коронавірус, збільшилася до 21.

    Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я республіки.

    «На сьогоднішній момент в лікарнях Білорусі перебуває 21 громадянин з лабораторно підтвердженим РНК коронавірусу», — зазначили в МОЗ країни.

    За інформацією відомства, на момент ізоляції пацієнтів тести у них були негативними.

    «На той момент вони не становили загрози для оточуючих, так як виділення вірусу в навколишнє середовище може початися мінімум на 3 день. До цього моменту всі ці люди перебували під медичним наглядом, ні з ким не контактували», — пояснили в Міністерстві охорони здоров’я.

    Там уточнили, що «практично всі пацієнти почуваються задовільно, один знаходиться в стані середнього ступеня тяжкості».

    У МОЗ повідомили, що в даний момент РНПЦ епідеміології та мікробіології вже провело понад 10,5 тисячі тестів на COVID-19.

    У відомстві також зазначили, що перший пацієнт, у якого в Білорусі був діагностований COVID-19, був виписаний з Мінської інфекційної лікарні.

    Станом на 5:50 п'ятниці загальна кількість померлих від пневмонії, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 4720 осіб.

    Зазначимо, що МЗС закликає громадян України утриматися від подорожей в країни, які уражені коронавірусом.

    Раніше стало відомо, що в Італії закривають магазини і підприємства через коронавірус.

    Крім того, SkyUp Airlines змінює польотну програму до Італії та Ізраїлю.

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    Білорусь хвороби карантин коронавірус
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