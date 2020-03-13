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    Пандемія коронавірусу: у світі налічується 128 тисяч інфікованих осіб

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    У світі налічується 128 тисяч осіб інфікованих коронавірусом - Пандемія коронавірусу: у світі налічується 128 тисяч інфікованих осіб
    У світі налічується 128 тисяч осіб інфікованих коронавірусом

    Кількість заражених в Китаї залишилася на тому же рівні - 80932 осіб

    Станом на 5:50 п'ятниці загальна кількість померлих від пневмонії, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 4720 осіб.

    Про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).

    Кількість заражених в Китаї залишилася на тому же рівні - 80932 осіб. Всього у світі 128343 інфікованих. У свою чергу, у світі одужали 68,324 людей.

    Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються Італія (12462), Іран (10075) і Південна Корея (7869).

    Нагадаємо, в Україні і Києві ввели обмеження для упередження можливого розповсюдження захворювання на коронавірус.

    Зазначимо, що МЗС закликає громадян України утриматися від подорожей в країни, які уражені коронавірусом.

    Раніше стало відомо, що в Італії закривають магазини і підприємства через коронавірус.

    Крім того, SkyUp Airlines змінює польотну програму до Італії та Ізраїлю.

     Читайте також: Отто Стойка: «Для України карантин на випередження – це зовсім новий досвід»
    Іран коронавірус Отто Стойка
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