Пандемія коронавірусу: у світі налічується 128 тисяч інфікованих осіб



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У світі налічується 128 тисяч осіб інфікованих коронавірусом

Кількість заражених в Китаї залишилася на тому же рівні - 80932 осіб

Станом на 5:50 п'ятниці загальна кількість померлих від пневмонії, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 4720 осіб.

Про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).

Кількість заражених в Китаї залишилася на тому же рівні - 80932 осіб. Всього у світі 128343 інфікованих. У свою чергу, у світі одужали 68,324 людей.

Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються Італія (12462), Іран (10075) і Південна Корея (7869).

Нагадаємо, в Україні і Києві ввели обмеження для упередження можливого розповсюдження захворювання на коронавірус.

Зазначимо, що МЗС закликає громадян України утриматися від подорожей в країни, які уражені коронавірусом.

Раніше стало відомо, що в Італії закривають магазини і підприємства через коронавірус.

Крім того, SkyUp Airlines змінює польотну програму до Італії та Ізраїлю.