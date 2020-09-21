Пандемія у Росії. У Москві пік нових заражень за останні три місяці



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Попередній максимум в місті був досягнутий 22 червня. Тоді приріст склав 1081 новий випадок

За даними на 21 вересня, в Росії зареєстровано 6196 нових випадків зараження

За добу в Москві коронавірус виявлений у 915 осіб. Це найбільша цифра за три місяці, повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на дані столичного оперативного штабу.



Раніше мер Москви Сергій Собянін говорив, що ситуація в місті залишиться керованою в найближчі тижні й місяці, тому нема потреби вводити нові обмеження. За його словами, в столичних госпіталях вільно 60 відсотків ліжок для хворих Covid-19.



За даними на 21 вересня, в Росії зареєстровано 6196 нових випадків зараження коронавірусом у 84 регіонах. З початку епідемії було інфіковано 1 109 595 жителів країни. За день помер 71 пацієнт. Всього за весь період зафіксовано 19 489 смертей.

Нагадаємо, що в Україні за добу коронавірус виявили ще у 2675 людей.

До слова, Україна вийшла на друге місце в Європі за кількістю смертей від коронавірусу.

Також, у світі станом на 21 вересня зафіксовано 31,2 мільйона випадків зараження. Успішно перенесли хворобу і вилікувались 22 мільйона людей, 964 735 пацієнтів померло.

Як повідомлялося, Білл Гейтс спрогнозував, що закінчення пандемії Covid-19 закінчиться в кращому випадку в 2022 році.