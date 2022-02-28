Російські окупанти за чотири дні вбили понад 350 мирних українців

Жертвами бойових дій в Україні стали 352 особи, зокрема 14 дітей

За чотири дні вторгнення Росії в Україну загинуло 352 особи, повідомляє МВС у неділю, 27 лютого.

Зокрема, серед загиблих в Україні – 14 дітей, ще 116 дітей дістали поранення. До слова, раніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомляв про 16 загиблих дітей.

Крім того, за чотири дні російсько-української війни ворожі солдати і диверсанти вбили дев’ятьох поліцейських і 27 – поранили.

Нагадаємо, Росія погрожує завдавати ударів по транспорту, який перевозитиме зброю країн Заходу на території України. Про це заявив заступник голови комітету Ради Федерації у міжнародних справах Андрій Клімов.

Як повідомлялося раніше, президент РФ Володимир Путін перевів ядерну зброю на «особливий режим». Він таким чином відреагував на санкції Заходу щодо РФ та на «агресивні висловлювання» інших країн.