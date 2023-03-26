Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Ватикан повернув Греції кілька фрагментів скульптур Парфенону (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ватикан повернув Греції кілька фрагментів скульптур Парфенону (фото)
Скульптури, які було повернуто до Греції
фото: EPA

Наразі майже 50% усіх скульптур афінського храму, збережених до наших днів, містяться у Британському музеї

Ватикан повернув Греції декілька фрагментів скульптур Парфенону, пояснюючи цей вчинок як «жест дружби». Про це повідомляє BBC.

Рішення про повернення 2500-річних мармурових скульптур було оголошено Папою Франциском минулого року, але доставили їх лише зараз. Один із них є фрагментом кінської голови, інший – бородатого чоловіка, а третій – голови хлопчика.

Греція розраховує, що це спонукає інші інституції по всьому світу, які також мають скульптури Парфенону, повернути їх на батьківщину. Наразі майже 50% усіх скульптур, збережених до наших днів, містяться у Британському музеї.

«Сьогоднішня церемонія... подібно до жесту уряду Сицилії та Італійської Республіки кілька місяців тому, показує шлях, яким ми можемо йти, яким може йти кожен, щоб єдність Парфенону була відновлена», – заявила міністерка культури Греції Лінда Мендоні.

Також аналогічне сподівання висловив і глава Грецької православної церкви, архієпископ Ієронім.

Зазначимо, що раніше прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак відкинув можливість зміни до закону, який забороняє Британському музею передати Греції скульптури Парфенону.

Як відомо, з моменту здобуття незалежності в 1832 році Греція неодноразово закликала до повернення скульптур, відомих у Британії як «мармури Елгіна», які британський дипломат лорд Елгін вивіз із афінського храму Парфенон на початку XIX століття, коли Греція була під владою Османської імперії.

Теги: Греція музеї Ріші Сунак Велика Британія Ватикан культура

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лондон відкорегував санкції проти одного з керівників ФСБ
Лондон відкорегував санкції проти одного з керівників ФСБ
22 березня, 23:54
На Netflix вийде документальний фільм про борщ (відео)
На Netflix вийде документальний фільм про борщ (відео)
11 березня, 05:10
Лондон та Париж пообіцяли не допустити поширенню війни
Британія та Франція спільно тренуватимуть українських морпіхів
10 березня, 20:52

Соціум

Ватикан повернув Греції кілька фрагментів скульптур Парфенону (фото)
Ватикан повернув Греції кілька фрагментів скульптур Парфенону (фото)
У російському Омську горить склад із пластиком (фото, відео)
У російському Омську горить склад із пластиком (фото, відео)
Під Москвою спалахнув найбільший у Росії металургійний завод
Під Москвою спалахнув найбільший у Росії металургійний завод
У Ростовській області пролунав потужний вибух
У Ростовській області пролунав потужний вибух
У Росії скасували концерт зрадниці Ані Лорак
У Росії скасували концерт зрадниці Ані Лорак
Пригожин розповів, скільки в’язнів повернулися з війни проти України
Пригожин розповів, скільки в’язнів повернулися з війни проти України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
79K
Священники Московського патріархату зробили фото з українськими паспортами, але щось пішло не так
15K
Підрив «Північного потоку»: біля газопроводу виявлено загадковий об’єкт
9099
Японський студент прийшов на вручення дипломів в образі Зеленського
6977
«Зеленський – Гітлер». Румунська сенаторка, яка закликала анексувати частину України, знову прославилася
6937
Влада Німеччини не знає, що робити з автівками українських біженців
5128
Бої за Бахмут: Залужний заявив про стабілізацію ситуації

Новини

Співавтор закону про деколонізацію спрогнозував, коли вулиці очистяться від російських назв
Вчора, 21:32
Генерал Муженко: У нас є всі можливості розгромити Росію
Вчора, 16:16
Бої за Бахмут: Залужний заявив про стабілізацію ситуації
Вчора, 11:23
Україна виконала 72% зобов'язань стосовно виконання Угоди про асоціацію з ЄС (інфографіка)
24 березня, 16:00
На Волині жінка намагалася продати немовля за $30 тис. (фото)
24 березня, 12:30
Росія в Білорусі та Анголі вербує найманців на війну проти України
24 березня, 07:00

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту