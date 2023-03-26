Ватикан повернув Греції кілька фрагментів скульптур Парфенону (фото)
Наразі майже 50% усіх скульптур афінського храму, збережених до наших днів, містяться у Британському музеї
Ватикан повернув Греції декілька фрагментів скульптур Парфенону, пояснюючи цей вчинок як «жест дружби». Про це повідомляє BBC.
Рішення про повернення 2500-річних мармурових скульптур було оголошено Папою Франциском минулого року, але доставили їх лише зараз. Один із них є фрагментом кінської голови, інший – бородатого чоловіка, а третій – голови хлопчика.
Греція розраховує, що це спонукає інші інституції по всьому світу, які також мають скульптури Парфенону, повернути їх на батьківщину. Наразі майже 50% усіх скульптур, збережених до наших днів, містяться у Британському музеї.
«Сьогоднішня церемонія... подібно до жесту уряду Сицилії та Італійської Республіки кілька місяців тому, показує шлях, яким ми можемо йти, яким може йти кожен, щоб єдність Парфенону була відновлена», – заявила міністерка культури Греції Лінда Мендоні.
Також аналогічне сподівання висловив і глава Грецької православної церкви, архієпископ Ієронім.
Зазначимо, що раніше прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак відкинув можливість зміни до закону, який забороняє Британському музею передати Греції скульптури Парфенону.
Як відомо, з моменту здобуття незалежності в 1832 році Греція неодноразово закликала до повернення скульптур, відомих у Британії як «мармури Елгіна», які британський дипломат лорд Елгін вивіз із афінського храму Парфенон на початку XIX століття, коли Греція була під владою Османської імперії.
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