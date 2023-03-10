Папа Римський: Війну в Україні підживлює не лише «Російська імперія»

На початку вторгнення РФ в Україну Папа Римський Франциск хотів зустрітися с Путіним, але йому відмовили в МЗС РФ

Папа Римський Франциск вважає, що не лише Росія зацікавлена у війні в Україні. Про це він сказав інтерв'ю швейцарсько-італійській телерадіокомпанії RSI, яке має вийти в ефір 12 березня. Цитати з нього 9 березня опублікувала італійська Corriere della Sera.

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Як зазначив Папа Франциск, з минулого століття було три світові війни: 1914-1918 років, 1939-1945 років і сьогоднішня російсько-українська війна, яку він теж вважає «світовою».

«Вона почалася по крихтах, а тепер ніхто не може сказати, що це не світова війна. Всі великі держави втягнуті в неї. Поле бою – це Україна. Там воюють усі», – сказав він.

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Понтифік додав, що така ситуація змушує задуматись про індустрію озброєння.

«Ведеться війна, продається стара зброя, випробовується нова. Це ринок», – пояснив він.

Папа Римський також додав, що готовий зустрітись з президентом Росії Володимиром Путіним. Більш того, за його словами, вже на другий день повномасштабного російського вторгнення в Україну, він прийшов до посольства РФ при Святому Престолі, де заявив про готовність поїхати до Москви. Однак тоді глава російського МЗС Сергій Лавров відмовив йому зазначивши, що «зараз не час».

«Я б говорив з ним так само чітко, як я говорю на публіці. Він освічена людина. Путін знає, що я доступний», – сказав він.

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Водночас понтифік впевнений, що війною в Україні керують не лише імперські інтереси Росії.

«Але там є імперські інтереси, не тільки імперські інтереси Росії, але й інших імперій. Для імперії властиво ставити нації на друге місце», – додав Папа.

Нагадаємо, що нещодавно Папа Франциск зробив неоднозначну заяву про «перемогу на руїнах».

До слова, експерти підрахували, скільки воєн «миролюбива» Росія розпочала після Другої світової війни.