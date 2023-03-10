Головна Світ Політика
search button user button menu button

Папа Римський: Війну в Україні підживлює не лише «Російська імперія»

glavcom.ua
Папа Римський: Війну в Україні підживлює не лише «Російська імперія»
Папа Римський вважає російсько-українську війну «світовою»
фото з відкритих джерел

На початку вторгнення РФ в Україну Папа Римський Франциск хотів зустрітися с Путіним, але йому відмовили в МЗС РФ

Папа Римський Франциск вважає, що не лише Росія зацікавлена у війні в Україні. Про це він сказав інтерв'ю швейцарсько-італійській телерадіокомпанії RSI, яке має вийти в ефір 12 березня. Цитати з нього 9 березня опублікувала італійська Corriere della Sera.

Як зазначив Папа Франциск, з минулого століття було три світові війни: 1914-1918 років, 1939-1945 років і сьогоднішня російсько-українська війна, яку він теж вважає «світовою».

«Вона почалася по крихтах, а тепер ніхто не може сказати, що це не світова війна. Всі великі держави втягнуті в неї. Поле бою – це Україна. Там воюють усі», – сказав він.

Понтифік додав, що така ситуація змушує задуматись про індустрію озброєння.

«Ведеться війна, продається стара зброя, випробовується нова. Це ринок», – пояснив він.

Папа Римський також додав, що готовий зустрітись з президентом Росії Володимиром Путіним. Більш того, за його словами, вже на другий день повномасштабного російського вторгнення в Україну, він прийшов до посольства РФ при Святому Престолі, де заявив про готовність поїхати до Москви. Однак тоді глава російського МЗС Сергій Лавров відмовив йому зазначивши, що «зараз не час».

«Я б говорив з ним так само чітко, як я говорю на публіці. Він освічена людина. Путін знає, що я доступний», – сказав він.

Водночас понтифік впевнений, що війною в Україні керують не лише імперські інтереси Росії.

«Але там є імперські інтереси, не тільки імперські інтереси Росії, але й інших імперій. Для імперії властиво ставити нації на друге місце», – додав Папа.

Нагадаємо, що нещодавно Папа Франциск зробив неоднозначну заяву про «перемогу на руїнах».

До слова, експерти підрахували, скільки воєн «миролюбива» Росія розпочала після Другої світової війни. 

Читайте також: Як Папа Римський змінив риторику щодо війни в Україні: найгучніші заяви
Теги: росія Папа Римський війна путін Сергій Лавров Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський вдруге виїхав за межі України після 24-го лютого
Що писали анонімні телеграм-канали про поїздку Зеленського до Великої Британії, Франції та Бельгії
11 лютого, 09:36
Глава українського МЗС Олексій Кулеба та генсек НАТО Єнс Столтенберг
Україна, ЄС та НАТО вперше проведуть тристоронню зустріч
17 лютого, 15:38
Анна Рівіна чекає на депортацію із Тбілісі
Грузія депортувала російську «іноагентку»
13 лютого, 07:34
Король Чарльз ІІІ на тренувальній базі у Вілтширі
Король Чарльз III зустрівся з українськими військовими (фото, відео)
20 лютого, 15:49
У Маріуполі прогриміли вибухи
У Маріуполі прогриміли вибухи
22 лютого, 00:18
РФ постійно змінює напрямок удару по Україні іранськими дронами
Сили ППО знищили два «Шахеди» біля Дніпра
28 лютого, 07:58
Окупанти готуються до наступу ЗСУ в Мелітополі
Окупанти готуються до наступу ЗСУ в Мелітополі
1 березня, 17:26
Український Герой, якого впритул розстріляли російські нелюди
Розстріл українського військового. Міноборони терміново звернулося до українців
7 березня, 12:00
Окупанти маркують іранські дрони як «Герань-2»
Вночі українські захисники знищили «Шахед» на півночі (фото)
8 березня, 07:12

Політика

Глава ЦРУ: Провал Путіна в Україні протверезив Сі Цзіньпіна
Глава ЦРУ: Провал Путіна в Україні протверезив Сі Цзіньпіна
Папа Римський: Війну в Україні підживлює не лише «Російська імперія»
Папа Римський: Війну в Україні підживлює не лише «Російська імперія»
Парламент Грузії відхилив скандальний законопроєкт про іноагентів
Парламент Грузії відхилив скандальний законопроєкт про іноагентів
Чому країни просять своїх громадян покинути Білорусь: роз’яснення посла
Чому країни просять своїх громадян покинути Білорусь: роз’яснення посла
Коли Путін обізлився на Захід: США назвали точні терміни
Коли Путін обізлився на Захід: США назвали точні терміни
Китайський парламент втретє переобрав Сі Цзіньпіна очільником КНР
Китайський парламент втретє переобрав Сі Цзіньпіна очільником КНР

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
81K
Навіщо РФ вдарила по Україні ракетами 9 березня? ISW назвав неочікувану причину
13K
Протести у Грузії. Кремль знайшов «винних» та звернувся до росіян
12K
10 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9230
Масштабна повітряна тривога тривала більше години
8815
Перешкоджав обороні аеропорту в Гостомелі. Суд арештував ексдиректора «Антонова»
8161
Поліція Данії визначила яхту, яка може бути причетною до підриву «Північних потоків»

Новини

Зеленський призначив нового заступника командувача Нацгвардії
Вчора, 20:57
Столиця відновлює теплопостачання після атаки РФ: 300 будинків вже з опаленням
Вчора, 15:44
Окупанти вичерпають запас боєприпасів за 2-3 місяці – Генштаб
Вчора, 06:58
Окупанти штурмують Бахмут: ЗСУ назвали кількість відбитих за добу атак
7 березня, 06:32
Ворог намагається перейти в наступ на двох південних напрямках – Генштаб
6 березня, 06:44
Війна РФ проти України: Шольц повідомив, коли почнуться мирні переговори
6 березня, 06:30

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту