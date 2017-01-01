Параліч. Чи є «життя» у НКРЕКП? (трансляція прес-конференції)

Експерт проаналізує ситуацію, що складається довкола Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

Сьогодні, 28 листопада, о 13:00 в прес-центрі «Главкома» відбудеться прес-конференція на тему: «Параліч. Чи є «життя» у НКРЕКП?» Запрошені гості: Геннадій Рябцев, директор спеціальних проектів НТЦ «Псіхєя», який проаналізує ситуацію, що складається довкола НКРЕКП, 26 листопада закінчилися



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Засідання НКРЕКП

Експерт проаналізує ситуацію, що складається довкола Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

Сьогодні, 28 листопада, о 13:00 в прес-центрі «Главкома» відбудеться прес-конференція на тему: «Параліч. Чи є «життя» у НКРЕКП?»

Запрошені гості:

Геннадій Рябцев, директор спеціальних проектів НТЦ «Псіхєя», який проаналізує ситуацію, що складається довкола НКРЕКП, 26 листопада закінчилися повноваження ще одного члена Комісії, питання кворуму, блокування роботи та її відновлення, кому вигідна ця патова ситуація, хто регулюватиме тарифи на енергоринках, та інші загрози.

Трансляцію можна подивитись тут:

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