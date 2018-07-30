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    Паризька мерія розмістила фотографію Сенцова на своєму фасаді

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    Паризька мерія розмістила фотографію Сенцова на своєму фасаді

    Звільнити українського режисера закликала очільниця Парижа Енн Ідальго

    Паризька мерія розмістила на фасаді своєї будівлі фото українського режисера, політв’язня Кремля Олега Сенцова.

    Про це повідомляє заступник мера Парижа Патрік Клюгман у Twitter.

    «Повністю підтримуємо Олега Сенцова, українського кінематографіста, якого чотири роки утримують в Росії. Ми сподівалися на його свободу, а тепер боїмося за його життя. Ми сподіваємося на справедливість. Для нього справедливість означає свободу», — написав він.

    Він додав, що мобілізація всіх небайдужих для допомоги Сенцову має першочергове значення.

    На заході такод були присутні письменник П'єр Леметр а також президентка Amnesty International France Сесілія Кудріу.

    Крім того, звільнити українського режисера закликала очільниця Парижа Енн Ідальго.


    Нагадаємо, раніше мер Парижа Анн Ідальго висловилась на підтримку українського політв’язня, утримуваного Кремлем, режисера Олега Сенцова: «Коли світ дивиться Чемпіонат світу в Москві, я думками із Сенцовим».

    Як повідомлялося, уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова 20 липня спілкувалася з українським політв’язнем Олегом Сенцовим в режимі відеоконференції.

    Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова направила лист до Михайла Федотова – радника президента РФ, голови Ради при президентові РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини, якого просила проінформувати про стан здоров’я Олега Сенцова та надати відповідні підтверджуючі документи.

    За інформацією Денісової, Сенцов був у реанімації.


    Олег Сенцов Франція політв’язні
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