Паризька мерія розмістила фотографію Сенцова на своєму фасаді



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Звільнити українського режисера закликала очільниця Парижа Енн Ідальго

Паризька мерія розмістила на фасаді своєї будівлі фото українського режисера, політв’язня Кремля Олега Сенцова.

Про це повідомляє заступник мера Парижа Патрік Клюгман у Twitter.

«Повністю підтримуємо Олега Сенцова, українського кінематографіста, якого чотири роки утримують в Росії. Ми сподівалися на його свободу, а тепер боїмося за його життя. Ми сподіваємося на справедливість. Для нього справедливість означає свободу», — написав він.

Soutien total à Oleg #Sentsov, cinéaste ukrainien emprisonné depuis 4 ans en Russie. Nous espérions sa liberté, nous craignons maintenant pour sa vie. Nous espérons la justice. La justice, pour lui, signifie la liberté. #FreeSentsov pic.twitter.com/ely4jwQjEM — Patrick Klugman (@PKlugman) 30 липня 2018 р.

Він додав, що мобілізація всіх небайдужих для допомоги Сенцову має першочергове значення.

На заході такод були присутні письменник П'єр Леметр а також президентка Amnesty International France Сесілія Кудріу.

Крім того, звільнити українського режисера закликала очільниця Парижа Енн Ідальго.

Paris est solidaire cinéaste ukrainien Oleg #Sentsov. Son portrait a été déployé sur la façade de la @Mairiedu4e. Nous demandons sa libération et nous réaffirmons par cette action notre attachement à la liberté d’opinion et au respect de la démocratie. #FreeSentsov pic.twitter.com/nI7oiNxm9q — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 30 липня 2018 р.





Нагадаємо, раніше мер Парижа Анн Ідальго висловилась на підтримку українського політв’язня, утримуваного Кремлем, режисера Олега Сенцова: «Коли світ дивиться Чемпіонат світу в Москві, я думками із Сенцовим».

Як повідомлялося, уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова 20 липня спілкувалася з українським політв’язнем Олегом Сенцовим в режимі відеоконференції.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова направила лист до Михайла Федотова – радника президента РФ, голови Ради при президентові РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини, якого просила проінформувати про стан здоров’я Олега Сенцова та надати відповідні підтверджуючі документи.

За інформацією Денісової, Сенцов був у реанімації.



