Парламент Каталонії знову не зміг обрати голову уряду

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Кім Торра не отримав абсолютної більшості голосів депутатів

55-річному Торрі необхідно було заручитися підтримкою як мінімум 68 з 135 парламентарів

П'ята спроба парламенту Каталонії обрати главу уряду автономії не увінчалася успіхом. За підсумками голосування, що пройшло в суботу, 12 травня, депутат Кім Торра не отримав абсолютної більшості голосів депутатів.

Для обрання 55-річному Торрі необхідно було заручитися підтримкою як мінімум 68 з 135 парламентарів, проте йому не вистачило кількох голосів. Втім, депутат може розраховувати на успіх у рамках другого засідання парламенту, яке відбудеться вже в понеділок, 14 травня.

Для обрання у якості голови регіонального уряду Каталонії Торрі буде достатньо підтримки простої більшості депутатів: тобто, кількість тих, хто проголосував «за» має перевищити число тих, хто проголосував «проти» без урахування тих, хто утрималися або не присутні на зборах парламентаріїв.

Якщо до 22 травня парламент Каталонії не визначиться із головою уряду, в регіоні пройдуть нові вибори. Прихильники незалежності побоюються, що в такому разі вони втратять більшість у парламенті.

З грудня 2017 року каталонський парламент вже чотири рази намагався сформувати уряд, але всі кандидати на посаду прем'єра перебувають в ув'язненні, або за межами Іспанії і не можуть повернутися в країну через кримінальне переслідування. Після численних невдалих спроб зайняти цей пост екс-глава регіонального уряду Каталонії Карлес Пучдемон відмовився балотуватися і назвав своїм наступником Кіма Торру. Депутата підтримали партія Пучдемона «Разом за Каталонію» , а також сепаратисти з партії «Ліві республіканці Каталонії» .

Карлес Пучдемон був зміщений з прем'єрської посади після скандального референдуму про незалежність Каталонії. Після цього він втік до Бельгії. 25 березня Пучдемон був затриманий у Німеччині, але незабаром відпущений під підписку про невиїзд. Найближчим часом німецький суд повинен вирішити, чи видавати Пучдемона Іспанії.

Зазначимо, у п'ятницю, 4 травня, парламент Каталонії ухвалив реформу законодавства, яка дає змогу проводити процедуру обрання голови уряду дистанційно.

Нагадаємо, 15 квітня на вулиці Барселони вийшли люди з вимогами звільнити каталонських політиків.

Акція відбувалася за більш ніж тиждень після того, як у Німеччині звільнили затриманого раніше лідера каталонських сепаратистів Карлеса Пучдемона. Колишній очільник Каталонії перебував під вартою на півночі Німеччини з 25 березня. Його затримала німецька поліція під час подорожі з Данії до ФРН на підставі європейського ордера на арешт.

Нагадаємо, що 23 березня Верховний суд Іспанії поновив ордер на арешт колишнього очільника Каталонії та кількох інших каталонських політиків. Серед тих, хто перебуває за ґратами в Мадриді, і 53-річний екс-лідер партії «Каталонська національна асамблея» Жорді Санчес. Саме його кандидатуру вже двічі висували на пост керівника каталонського уряду.

Колишній президент Каталонії Карлес Пучдемон після проведення референдуму за незалежність регіону від Іспанії і пред'явлення звинувачень в сепаратизмі і непокорі законному уряду планував втекти з країни в Росію.