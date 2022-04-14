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    Економіка та фінанси

    Як війна вдарила по економіці України: оцінка Нацбанку

    Як війна вдарила по економіці України: оцінка Нацбанку
    фото з відкритих джерел

    Скорочення ВВП України очікується за всіма складовим

    За оцінками Національного банку, економіка України буде поступово відновлюватися, однак реальний ВВП може скоротитися не менше ніж на третину у 2022 році. Про це повідомляється на сайті регулятора.

    «Скорочення ВВП України очікується за всіма складовими. Зокрема, приватне споживання знизиться, враховуючи вимушений виїзд багатьох громадян з країни, зростання рівня безробіття, зменшення доходів і економію на другорядних витратах. Через істотну невизначеність і високі ризики значно скоротиться й інвестиційна активність», − йдеться в повідомленні.

    За даними НБУ, експорт товарів у березні 2022 року стрімко скоротився через порушення логістики та руйнування виробничих потужностей. Імпорт товарів минулого місяця також значно знизився внаслідок зменшення внутрішнього попиту, складнощів з логістикою, а також обмеження імпорту критичними статтями.

    «Разом з тим, згідно з очікуваннями Національного банку, завдяки частковому розв'язанню проблем з логістикою обсяги експорту поступово зростуть, якщо порівняти з березневими результатами. Імпорт товарів і послуг в Україну також буде збільшуватися помірними темпами завдяки поступовому відновленню споживчого та інвестиційного попиту», − повідомляє регулятор.

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    Теги: росія окупанти Національний банк економіка війна гроші Україна окупація #stoprussia
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    Як війна вдарила по економіці України: оцінка Нацбанку