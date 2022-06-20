Парламентські вибори у Франції: партія Макрона втратила більшість

На парламентських виборах у Франції перемогла пропрезидентська коаліція «Разом»

Пропрезидентська коаліція «Разом» отримує в новому парламенті 245 із 577 місць

На парламентських виборах у Франції, другий тур яких відбувся 19 червня, перемогла пропрезидентська коаліція «Разом». Відповідні дані оприлюдненні на сайті МВС Франції за результатами підрахунку 100% голосів зареєстрованих виборців.

Зокрема, пропрезидентська коаліція «Разом» отримує в новому парламенті 245 місць, блок лівих сил Nupes – 131, «Національна асамблея» – 89, «Республіканці» – 61.

Крім того, у парламенті буде 22 депутати від різних лівих сил, 10 – від різних правих сил, 10 депутатів–регіоналів.

Водночас результат коаліції «Разом» не достатній для збереження абсолютної пропрезидентської більшості у Національній асамблеї.

Національне зібрання (нижня палата парламенту) Франції має 577 депутатських місць, тому для більшості необхідно щонайменше 289 мандатів.

Це перший випадок після конституційної реформи 2000 року, коли партія президента, що напередодні виграв вибори, не матиме своєї більшості у Національному зібранні. Адже вважається, що ця реформа і була спрямована на надання переваги чинному президенту.

Для порівняння, на попередніх виборах 2017 року новостворена партія Макрона «Вперед, республіко» отримала 350 мандатів.

Таким чином доля другої президентської каденції Макрона залежатиме від «Республіканців» – чи погодяться вони (і на яких умовах) увійти в коаліцію.

Нагадаємо, перший тур парламентських виборів у Франції відбувся 12 червня.

Найвищий результат отримала пропрезидентська коаліція «Разом», яка набрала 25,75% голосів виборців і мінімально випередила «Новий народний екологічний і соціальний союз» (Nupes) очолюваний лівим Жан–Люком Меланшоном, який отримав 25,66%. Третє місце з результатом 18,68% голосів посіло «Національне об’єднання» Марін Ле Пен.