Партія-фантом. У «Слузі народу» офіційно не працює жодної особи



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Головою партії «Слуга народу» 10 листопада став перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Політична сила, яка взяла владу в Україні, здивувала своїм фінансовим звітом

Комітет виборців України продовжує аналізувати фінансові звіти політичних партій. Станом на середину листопада політичні партії мали подати звіти за ІІІ квартал 2019 року, що включає період із липня до вересня.

Відповідно до звіту «Слуги народу» про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, в політичній партії офіційно не працює жодної особи.

Так, у графі «працівники складу апарату партії» вказано цифру 0. Для порівняння: у ВО «Батьківщина» офіційно працює 73 особи, в «Європейській солідарності» – 46 осіб, в «Голосу» – 3, Радикальній партії Олега Ляшка – 20, «Самопомочі» – 264, «Українській стратегії Гройсмана» - 3.

Варто зазначити, що «Слуга народу» не витрачала офіційно коштів на заробітну плату. Всього за період липня-вересня партія витратила 240 млн. грн., із них 0 грн. – на заробітну плату.

Крім цього в «Слузі народу» не зареєстровано жодного місцевого осередку зі статусом юридичної особи.

«Складно уявити парламентську політичну партію, в якій би працювали особи виключно на волонтерських засадах. Зокрема, партію, в якої немає оплачуваного на постійній основі бухгалтера, охорони, секретаря, працівників прес-служби та оргвідділу. Багаторічна практика вказує, що такі партії можуть здійснювати тіньову оплату праці – «в конвертах», - заявив голова КВУ Олексій Кошель..

Кошель зазначив, що схожа ситуація із місцевими осередками партій, які не мають статусу юридичних осіб.

«Закон «Про політичні партії в Україні» дозволяє існування місцевих організацій без такого статусу, однак, на думку КВУ, це свідчить про централізований характер управління та може бути спробою тінізації партійного життя. Зокрема, такі місцеві організації не здатні проводити повноцінну фінансову та господарську діяльність через відсутність рахунків у банках. Однак це також полегшує життя партіям, які не зобов’язати звітувати про діяльність осередків без статусу юросіб перед НАЗК», - заявив голова КВУ.

Відповідно до даних Реєстру політичних партій, «Слугу народу» було офіційно зареєстровано 31 березня 2016 року.