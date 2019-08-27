Партія «Європейська солідарність» запропонує кандидатуру на посаду спікера



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Майбутній народний депутат від політичної партії «Європейська Солідарність» Артур Герасимов. Фото: Укрінформ

У ході сьогоднішнього засідання фракції «Європейська солідарність» визначиться з кандидатурою

Партія «Європейська солідарність» планує запропонувати кандидата на посаду голови Верховної Ради. Про це повідомив голова партії Артур Герасимов, передає «РБК-Україна».

У ході сьогоднішнього засідання фракції «Європейська солідарність» визначиться з кандидатурою.

«Що стосується подій, які відбуваються на першій підготовчій підгрупі. Тривають постійні консультації та обговорення кандидатур. Що стосується фракції «Європейська солідарність», то сьогодні ми ще раз підтвердили, що будемо висувати кандидатуру на посаду спікера. Сьогодні відбудеться засідання фракції. Після того, вже з визначеною кандидатурою, ми її подамо письмово на керівництво підготовчої групи», - заявив Герасимов.

Крім того, голова партії зазначив, що «Європейська солідарність» висунула Ахтема Чийгоза на посаду голови комітету ВР з прав людини.

«Сьогодні ми під стенограму і в присутності всіх колег запропонували на керівництво комітету з прав людини, деокупації Луганської та Донецької областей, АРК Крим та міста Севастополь, а також нацменшин кандидатуру Ахтема Чийгоза. Це ми запропонували, щоб колеги могли вивчити ситуацію», - додав Герасимов.

Нагадаємо, представник президента України Володимира Зеленського в Верховній Раді Руслан Стефанчук підтвердив наміри про скорочення кількості депутатів парламенту.

Як повідомлялось, під час загального підготовчого засідання новообраних народних депутатів схвалили план-сценарій першого урочистого засідання Верховної Ради, яке відбудеться 29 серпня. Згідно зі сценарієм, підписання присяги буде проходити на другому поверсі ВРУ за столами реєстрації за участю представників Центральної виборчої комісії.