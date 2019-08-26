Представник президента підтвердив підготовку закону про скорочення числа нардепів



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Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук

Стефанчук розповів про роботу над законопроектом про скорочення кількості депутатів

Представник президента України Володимира Зеленського у Верховній Раді Руслан Стефанчук підтвердив наміри про скорочення кількості депутатів парламенту. Стефанчук розповів про роботу над законопроектом про скорочення кількості депутатів.

«Ми протягом вихідних займалися законопроектами... З приводу цього законопроекту (Про зменшення кількості депутатів, - ред.). Я вам анонсував, що ми будемо вносити багато змін в Конституцію, які будуть відповідати програмі нашої партії. Ми це обіцяли, і ми це виконаємо. Ми обіцяли і питання скорочення депутатів, ми обіцяли скасування депутатської недоторканності», - заявив Стефанчук.

Він також додав, що законопроект про зняття депутатської недоторканності №7203 зможе отримати необхідну конституційну більшість голосів депутатів.

«Безумовно, ми розуміємо, що для першого етапу - ми впораємося своїми голосами. 226 голосів, і ми відправляємо в КСУ. Звичайно, коли ми говоримо про питання недоторканності, то ми хочемо найближчим часом провести його і в остаточній редакції. Але для цього потрібно 300 голосів. Фактично, ми будемо голосувати за законопроект №7203, у якого є висновок Конституційного суду. Я щиро сподіваюся, що партія ЄС не відмовиться. Було б логічно не голосувати за той законопроект, який вони вносили. Я дуже сподіваюся, що партія «Голос» не відмовиться підтримувати нас в цих програмних принципах нашої партії. Сподіваюся, що Блок Юлії Тимошенко теж. Але про це ми будемо говорити вже після того, як проголосуємо в другому читанні. А потім перенесемо на кінцеве твердження в 300 голосів», - заявив Стефанчук.

Нагадаємо, під час загального підготовчого засідання новообраних народних депутатів схвалений план-сценарій першого урочистого засідання Верховної Ради, яке відбудеться 29 серпня. Згідно зі сценарієм, підписання присяги буде проходити на другому поверсі ВРУ за столами реєстрації за участю представників Центральної виборчої комісії.

Джерело: РБК-Україна