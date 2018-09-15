Партія Медведчука-Рабіновича стверджує, що її головний офіс – це 5 квадратних метрів
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Головний офіс «За життя» орендує в асоціації «Українсько-Ізраїльська торгова палата»
Центр «Ейдос» оприлюднив аудит фінансового звіту партії «За життя» за 2017 рік. Нагадаємо, ця партія подала до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) річний фінансовий звіт, який містить інформацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.
Згідно зі звітом, із власного майна партія володіє лише інтернет-сторінкою, решта пожитків цієї політичної сили або в оренді, або хтось із спонсорів надає офіси для користування безкоштовно.
Головний офіс «За життя» – це п'ять квадратних метрів у Києві на вулиці Мечнікова 14/1, який партійці орендують в асоціації «Українсько-Ізраїльська торгова палата». За цією ж адресою і на тих же п'яти
Загалом по всій країні політична сила розміщується в офісах загальною площею
Крім офісних приміщень, партія минулого року орендувала спеціальний вантажний фургон «Урал» 1988 року. Авто використовувалось для підвезення партійних прапорів та апаратури на різноманітних мітингах.
Детальніше читайте у матеріалі: Партія «За життя». За чий кошт такий бенкет?
Нагадаємо, тільки в Києві Опозиційний блок винаймав до певного часу офісне приміщення площею більше 10 тис. кв. м.
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