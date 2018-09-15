Партія Медведчука-Рабіновича стверджує, що її головний офіс – це 5 квадратних метрів



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Представники партії «За життя» Євген Мураєв, Нестор Шуфрич та Вадим Рабінович

Головний офіс «За життя» орендує в асоціації «Українсько-Ізраїльська торгова палата»

Центр «Ейдос» оприлюднив аудит фінансового звіту партії «За життя» за 2017 рік. Нагадаємо, ця партія подала до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) річний фінансовий звіт, який містить інформацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

Згідно зі звітом, із власного майна партія володіє лише інтернет-сторінкою, решта пожитків цієї політичної сили або в оренді, або хтось із спонсорів надає офіси для користування безкоштовно.

Головний офіс «За життя» – це п'ять квадратних метрів у Києві на вулиці Мечнікова 14/1, який партійці орендують в асоціації «Українсько-Ізраїльська торгова палата». За цією ж адресою і на тих же п'яти метрах площі розміщуються і обидва київських осередки партії: міський та обласний. Найбільші офіси партії розташовані в Закарпатській ( 135 кв. м ) та Полтавській ( 132 кв. м ) областях.

Загалом по всій країні політична сила розміщується в офісах загальною площею 962 кв. м.

Крім офісних приміщень, партія минулого року орендувала спеціальний вантажний фургон «Урал» 1988 року. Авто використовувалось для підвезення партійних прапорів та апаратури на різноманітних мітингах.

Детальніше читайте у матеріалі: Партія «За життя». За чий кошт такий бенкет?

Нагадаємо, тільки в Києві Опозиційний блок винаймав до певного часу офісне приміщення площею більше 10 тис. кв. м.

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