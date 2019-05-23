Партія Вакарчука пропонує об’єднуватися навколо політсили з найбільшим рейтингом



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Команда Святослава Вакарчука

Василь Гацько також підтримує об’єднання демократичних сил

У партії «Голос» співака Святослава Вакарчука вважають, що при можливому об’єднанні з іншими демократичними політсилами «базовою» має стати партія з найбільшими рейтингом.

Про це на Громадському заявив заступник голови партії «Голос» Ярослав Юрчишин.

«Законодавче поле ускладнює об’єднання, тому єдине зараз можливе об’єднання — обрати найбільш рейтингову політичну силу і знайти механізм консолідації на її основі. Соціологія допоможе обрати, хто має найбільший рейтинг», — сказав він.

Співголова партії «Демократичний альянс» Василь Гацько також підтримує об’єднання демократичних сил. Він, вважає, що є 4 принципові критерії, яким має відповідати союзники його політсили: проукраїнські погляди, доброчесність, неолігархічність, а також ця партія має бути правоцентристською або центристською.

Народний депутат Наталія Веселова, яка є членом партії «Сила людей», вважає, що об’єднання можливе навколо цінностей, які, на її думку, є спільними у «ДемАльянсу», «Голосу» та «Сили людей».

Вона нагадала, що «Сила людей» підписала меморандум про співпрацю з «Українською Галицькою партією» і «Демократичною сокирою». Веселова пояснила, що таким чином партії не будуть боротися один проти одного.

Зазначимо, що згідно з останнім опитуванням, саме партія «Голос» Вакарчука має найбільший серед цих партій рейтинг.

Раніше повідомлялося, що набув чинності указ Зеленського про розпуск Ради. В офіційній газеті центральних органів влади України «Урядовий кур'єр» опубліковано указ президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради і позачергові парламентські вибори.

У вівторок, 21 травня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання і призначив позачергові парламентські вибори на 21 липня.

Зеленський також звернувся до спікера парламенту з проханням про скликання 22 травня позачергового засідання парламенту.

22 травня народні депутати не проголосували за включення законопроектів №№10319 (ініціатор президент) та 10319-1 (ініціатори депутати БПП) до порядку денного сесії.