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    Парубій підписав новий Виборчий кодекс

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    Голова Верховної Ради VIII скликання Андрій Парубій&nbsp; - Парубій підписав новий Виборчий кодекс
    Голова Верховної Ради VIII скликання Андрій Парубій 

    Наступний крок - передача ухваленого законопроєкту на підпис президенту Володимиру Зеленському

    Голова Верховної Ради VIII скликання Андрій Парубій підписав новий Виборчий кодекс з відкритими списками, наступний крок - передача ухваленого законопроекту на підпис Президенту Володимиру Зеленському. Про це Парубій повідомив у Twitter.

    «Голова профільного комітету Верховної Ради сьогодні підписав Виборчий кодекс з відкритими списками. І це відкрило для мене шлях - підписати закон і я невідкладно підписав Виборчий кодекс. Дякую кожному народному депутату, який проголосував за Виборчий кодекс!» - зазначив Парубій, оприлюднивши відповідне фото з Кодексом.

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    Раніше сьогодні представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що після вивчення виборчого кодексу Офісом президента не виключено, що глава держави Володимир Зеленський може ветувати документ

    Нагадаємо, 11 липня Верховна Рада ухвалила в другому читанні Виборчий кодекс з відкритими списками. На підтримку кодексу проголосували 230 народних депутатів.

    Як повідомлялось, представник президента України Володимира Зеленського в Верховній Раді Руслан Стефанчук підтвердив наміри про скорочення кількості депутатів парламенту.

    Зазначимо, під час загального підготовчого засідання новообраних народних депутатів схвалили план-сценарій першого урочистого засідання Верховної Ради, яке відбудеться 29 серпня. Згідно зі сценарієм, підписання присяги буде проходити на другому поверсі ВРУ за столами реєстрації за участю представників Центральної виборчої комісії.

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    Андрій Парубій Верховна Рада закон Володимир Зеленський Руслан Стефанчук
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