Парубій підписав новий Виборчий кодекс



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Голова Верховної Ради VIII скликання Андрій Парубій

Наступний крок - передача ухваленого законопроєкту на підпис президенту Володимиру Зеленському

Голова Верховної Ради VIII скликання Андрій Парубій підписав новий Виборчий кодекс з відкритими списками, наступний крок - передача ухваленого законопроекту на підпис Президенту Володимиру Зеленському. Про це Парубій повідомив у Twitter.

«Голова профільного комітету Верховної Ради сьогодні підписав Виборчий кодекс з відкритими списками. І це відкрило для мене шлях - підписати закон і я невідкладно підписав Виборчий кодекс. Дякую кожному народному депутату, який проголосував за Виборчий кодекс!» - зазначив Парубій, оприлюднивши відповідне фото з Кодексом.

Раніше сьогодні представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що після вивчення виборчого кодексу Офісом президента не виключено, що глава держави Володимир Зеленський може ветувати документ.

Нагадаємо, 11 липня Верховна Рада ухвалила в другому читанні Виборчий кодекс з відкритими списками. На підтримку кодексу проголосували 230 народних депутатів.

Як повідомлялось, представник президента України Володимира Зеленського в Верховній Раді Руслан Стефанчук підтвердив наміри про скорочення кількості депутатів парламенту.

Зазначимо, під час загального підготовчого засідання новообраних народних депутатів схвалили план-сценарій першого урочистого засідання Верховної Ради, яке відбудеться 29 серпня. Згідно зі сценарієм, підписання присяги буде проходити на другому поверсі ВРУ за столами реєстрації за участю представників Центральної виборчої комісії.