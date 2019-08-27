Представник президента не виключає вето на виборчий кодекс



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Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук Фото: УНН

Стефанчук зазначив, що уже вийшли строки для підписання виборчого кодексу головою Ради

Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що після вивчення виборчого кодексу Офісом президента не виключено, що глава держави Володимир Зеленський може ветувати документ. Про це він сказав журналістам, передає РБК-Україна.

При цьому Стефанчук не виключив, що президент підпише документ.

«Якщо він (виборчий кодекс, - ред.) поступає в офіс президента, ми кладемо його на вивчення. Далі можливо декілька варіантів. Перший - це підписання. Другий - це так зване м’яке вето, тобто зауваження президента, перехід у ВРУ і голосування. Якщо приймається у 226 голосів, він вважається проголосованим. Або так зване хард-вето, тоді нам потрібно 300 голосів на його подолання», - заявив Стефанчук.

За його словами, наразі вже вийшли строки для підписання виборчого кодексу головою Верховної ради.

«Я не знаю (чи підпише президент виборчий кодекс, - ред.). Парубій обіцяв підписати виборчий кодекс вже ген-ген коли. Пройшли вже всі порушення строків. Пройшли всі строки, пов’язані з виходом. Ми вже давно чекали: дайте нам подивитись. Що я можу сказати, чи підпише його президент? Ми не знаємо, що там написано. Висновок щодо цього ми зможемо сказати, коли кодекс вийде зі стін Верховної ради», - додав представник Зеленського у Раді.

Як повідомлялось, представник президента України Володимира Зеленського в Верховній Раді Руслан Стефанчук підтвердив наміри про скорочення кількості депутатів парламенту.

Зазначимо, під час загального підготовчого засідання новообраних народних депутатів схвалили план-сценарій першого урочистого засідання Верховної Ради, яке відбудеться 29 серпня. Згідно зі сценарієм, підписання присяги буде проходити на другому поверсі ВРУ за столами реєстрації за участю представників Центральної виборчої комісії.