Парубій про «антибандерівський закон»: це удар в спину воюючій Україні

У вівторок Рада все ж не прийматиме «дзеркальні» заходи на дії Польщі

Прийняття Польщею «антибандерівського закону» є недружнім кроком і спражнім ударом у спину воюючій Україні. Про це спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив в ефірі «Свободи слова» на ICTV. «На моє глибоке переконання, цей закон є ударом у спину воюючій Україні. І без сумніву, від нього не отримають



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Фото: Главком Спікер Верховної Ради Андрій Парубій

У вівторок Рада все ж не прийматиме «дзеркальні» заходи на дії Польщі

Прийняття Польщею «антибандерівського закону» є недружнім кроком і спражнім ударом у спину воюючій Україні.

Про це спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив в ефірі «Свободи слова» на ICTV.

«На моє глибоке переконання, цей закон є ударом у спину воюючій Україні. І без сумніву, від нього не отримають вигоду ні в Варшаві, ні в Києві. Тільки один вигодоздобувач може бути – у Кремлі за розпалювання ворожнечі. Я вважаю, цей крок є недружнім. Україна нікому не дозволить і відкидає будь-яку можливість, щоб хтось міг вказувати Україні, як формувати нашу історичну пам’ять, як шанувати українських героїв», – сказав він.

За словами Парубія, особливо прикро, що цей закон «прийнято в той час, коли Україна та українці своїми грудьми на передовій на Сході України захищають весь вільний світ, у тому числі Польщу та поляків від російської агресії».

Парубій також додав, що в перший пленарний день нової сесії Верховна Рада розгляне проект постанови про заяву українського парламенту в зв’язку з прийняттям Польщею «антибандерівського закону».

Парубій підкреслив, що у вівторок Рада не прийматиме «дзеркальні» заходи. Вона має намір затвердити заяву, в якій дасть оцінку подіям, які відбулися.

«Це ще не закон, не дзеркальна відповідь за подібним законодавством. Це наше попередження і позиція українського парламенту», – уточнив Парубій.

Нагадаємо, польський Сейм ухвалив у третьому читанні проект закону про Інститут національної пам’яті, в рамках якого забороняється «бандерівська ідеологія». А Сенат Польщі вночі 1 лютого ухвалив без поправок цей закон.

У відповідь, Міністерство закордонних справ України глибоко стурбоване ухваленням Сеймом Польщі законопроекту про заборону пропаганди так званої «бандерівської ідеології».

За заперечення «злочинів бандерівців» у Польщі передбачений штраф або позбавлення волі на строк до трьох років.

Також повідомлялося, що через закон Ізраїль відкличе свого посла з Польщі.

Комітет Верховної Ради України у закордонних справах вранці 5 лютого напрацював текст заяви, яким український парламент офіційно реагує на закон про Інститут національної пам'яті Польщі.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій на засіданні Погоджувальної ради повідомив, що парламент розгляне проект заяви щодо ухвалення Польщею закону про заборону «бандерівської ідеології» 6 лютого.

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