Парубій закрив вечірнє пленарне засідання Верховної Ради

Пленарне засідання 8 грудня не відбудеться, депутати працюватимуть у комітетах, фракціях та групах

Спікер парламенту Андрій Парубій закрив вечірнє засідання Верховної Ради. Завтра пленарного засідання не буде - депутати 231 голосами прийняли рішення працювати в комітетах. Нагадаємо, депутати Верховної Ради прийняли державний бюджет на 2018 рік. Парламент за друге читання проголосував 273 голосами, а за ухвалення в цілому



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Пленарне засідання 8 грудня не відбудеться, депутати працюватимуть у комітетах, фракціях та групах

Спікер парламенту Андрій Парубій закрив вечірнє засідання Верховної Ради.

Завтра пленарного засідання не буде - депутати 231 голосами прийняли рішення працювати в комітетах.

Нагадаємо, депутати Верховної Ради прийняли державний бюджет на 2018 рік.

Парламент за друге читання проголосував 273 голосами, а за ухвалення в цілому висловилися 259 депутатів.

Раніше повідомлялося, що народні депутати вирішили замість голосування в Верховній Раді відпочити на футбольному матчі.

Так, в Києві на НСК Олімпійський на футбольному матчі Ліги Європи «Динамо-Київ» - «Партизан» був помічений віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко, народний депутат Сергій Льовочкін, колишній нардеп Микола Мартиненко та екс-міністр юстиції Олександр Лавринович.

Нагадаємо, Верховна Рада України проголосувала за проект постанови «Про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України», яким обсяг посадових окладів народних депутатів встановлюється на рівні посадових окладів членів Кабінету міністрів.

Згідно з документом, посадовий оклад голови Ради збільшиться до 12 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (1 такий мінімум, в даний момент, становить 1,6 тис. гривень, тобто 19,2 тис. гривень), членів комітетів Ради, якими є більшість депутатів - до 10 таких мінімумів (16 тис. гривень).