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    Економіка та фінанси

    «Укрзалізниця» частково відновила рух приміських поїздів у двох областях

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    В &laquo;Укрзалізниці&raquo; поінформували, що частково відновлюють рух приміських поїздів згідно з рішенням про послаблення карантину - «Укрзалізниця» частково відновила рух приміських поїздів у двох областях
    В «Укрзалізниці» поінформували, що частково відновлюють рух приміських поїздів згідно з рішенням про послаблення карантину

    Наразі заплановано курсування у Волинській та Рівненській областях 10 приміських поїздів

    «Укрзалізниця» з 30 червня частково відновлює курсування приміських поїздів у Волинській та Рівненській областях. Про це повідомляє пресслужба компанії.

    Зазначається, що наразі заплановано курсування 10 приміських поїздів.

    В «Укрзалізниці» поінформували, що частково відновлюють рух приміських поїздів згідно з рішенням про послаблення карантину від регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обласних державних адміністрацій у Волинській та Рівненській областях.

    Так, з 30 червня відновили своє курсування наступні поїзди:

    • №6092/6091 Рiвне — Львів,
    • №6096/6095 Львів — Рівне,
    • №6384/6383 Красне — Рівне — Здолбунів,
    • №6382/6381 Здолбунiв — Рівне — Красне,
    • №6302 Іваничі — Ковель,
    • №6307 Ковель — Іваничі,
    • №6341/6342 Сарни — Здолбунiв,
    • №6335/6336 Здолбунiв — Сарни,
    • №6319/6321  Сарни — Рафалівка, Чорторийськ — Ковель,
    • №6320/6322 Ковель — Чорторийськ, Рафалівка — Сарни.

    З розкладом можна ознайомитися на сайті Львівської залізниці.

    Як повідомлялося, 25 червня «Укрзалізниця» відновила залізничне сполучення на Прикарпатті.

    До відома, Шмигаль назвав умову, за якої в Україні знову посилять карантин.

    В Україні станом на ранок 30 червня підтверджено 44 334 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 706 нових випадків коронавірусу, це на 60 випадків більше, ніж учора (646). Одужали – 88  (вчора 93), померли – 12 (вчора 18). Загалом одужали 19 115 особи, летальних випадків – 1 159.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      44334
    • Хворіють
      24060
    • Одужали
      19115
    • Померли
      1159

    У Києві станом на 30 червня підтверджено 5037 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 57 осіб. 

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