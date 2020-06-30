«Укрзалізниця» частково відновила рух приміських поїздів у двох областях



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В «Укрзалізниці» поінформували, що частково відновлюють рух приміських поїздів згідно з рішенням про послаблення карантину

Наразі заплановано курсування у Волинській та Рівненській областях 10 приміських поїздів

«Укрзалізниця» з 30 червня частково відновлює курсування приміських поїздів у Волинській та Рівненській областях. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що наразі заплановано курсування 10 приміських поїздів.

В «Укрзалізниці» поінформували, що частково відновлюють рух приміських поїздів згідно з рішенням про послаблення карантину від регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обласних державних адміністрацій у Волинській та Рівненській областях.

Так, з 30 червня відновили своє курсування наступні поїзди:

№6092/6091 Рiвне — Львів,

№6096/6095 Львів — Рівне,

№6384/6383 Красне — Рівне — Здолбунів,

№6382/6381 Здолбунiв — Рівне — Красне,

№6302 Іваничі — Ковель,

№6307 Ковель — Іваничі,

№6341/6342 Сарни — Здолбунiв,

№6335/6336 Здолбунiв — Сарни,

№6319/6321 Сарни — Рафалівка, Чорторийськ — Ковель,

№6320/6322 Ковель — Чорторийськ, Рафалівка — Сарни.

З розкладом можна ознайомитися на сайті Львівської залізниці.

Як повідомлялося, 25 червня «Укрзалізниця» відновила залізничне сполучення на Прикарпатті.

До відома, Шмигаль назвав умову, за якої в Україні знову посилять карантин.

В Україні станом на ранок 30 червня підтверджено 44 334 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 706 нових випадків коронавірусу, це на 60 випадків більше, ніж учора (646). Одужали – 88 (вчора 93), померли – 12 (вчора 18). Загалом одужали 19 115 особи, летальних випадків – 1 159.

Коронавірус в Україні

Всього 44334

Хворіють 24060

Одужали 19115

Померли 1159

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У Києві станом на 30 червня підтверджено 5037 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 57 осіб.



