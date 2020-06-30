«Укрзалізниця» частково відновила рух приміських поїздів у двох областях
Наразі заплановано курсування у Волинській та Рівненській областях 10 приміських поїздів
«Укрзалізниця» з 30 червня частково відновлює курсування приміських поїздів у Волинській та Рівненській областях. Про це повідомляє пресслужба компанії.
Зазначається, що наразі заплановано курсування 10 приміських поїздів.
В «Укрзалізниці» поінформували, що частково відновлюють рух приміських поїздів згідно з рішенням про послаблення карантину від регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обласних державних адміністрацій у Волинській та Рівненській областях.
Так, з 30 червня відновили своє курсування наступні поїзди:
- №6092/6091 Рiвне — Львів,
- №6096/6095 Львів — Рівне,
- №6384/6383 Красне — Рівне — Здолбунів,
- №6382/6381 Здолбунiв — Рівне — Красне,
- №6302 Іваничі — Ковель,
- №6307 Ковель — Іваничі,
- №6341/6342 Сарни — Здолбунiв,
- №6335/6336 Здолбунiв — Сарни,
- №6319/6321 Сарни — Рафалівка, Чорторийськ — Ковель,
- №6320/6322 Ковель — Чорторийськ, Рафалівка — Сарни.
З розкладом можна ознайомитися на сайті Львівської залізниці.
Як повідомлялося, 25 червня «Укрзалізниця» відновила залізничне сполучення на Прикарпатті.
До відома, Шмигаль назвав умову, за якої в Україні знову посилять карантин.
В Україні станом на ранок 30 червня підтверджено 44 334 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 706 нових випадків коронавірусу, це на 60 випадків більше, ніж учора (646). Одужали – 88 (вчора 93), померли – 12 (вчора 18). Загалом одужали 19 115 особи, летальних випадків – 1 159.
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Всього44334
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Хворіють24060
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Одужали19115
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Померли1159
У Києві станом на 30 червня підтверджено 5037 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 57 осіб.
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