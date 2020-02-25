Пашинський заявив, що детективи НАБУ провели у нього обшуки



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Детективи НАБУ провели обшуки у колишнього нардепа Сергія Пашинського

Обшуки у Пашинського були проведені в рамках справи виробництва броньованих автомобілів «Варта»

Колишній народний депутат Сергій Пашинський заявив, що детективи НАБУ провели у нього обшуки в рамках справи виробництва броньованих автомобілів «Варта».

Про це сам екснардеп Пашинський повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«В березні 2019 року згідно Закону про нацбезпеку, прийнятого ВР, Комітет з безпеки та оборони, який я на той момент очолював, отримав повноваження погоджувати оборонне замовлення. На початку серпня Комітет отримав документи для погодження змін та доповнень до державного оборонного замовлення. Уважно вивчивши запропонований документ в присутності представників Міністерства оборони та Генштабу Комітет одноголосно проголосував за документ із зауваженнями. Цим рішенням, фактично, блокувалася закупівля 40 автомобілів «Козак» по ціні 8 млн. 400 тис. грн., оскільки були сумніви в об’єктивності їхньої ціни. Та і не вважали, що на той момент закупівля цих авто була найактуальнішою для підняття обороноздатності нашої держави», - пояснив Пашинський.

«До мене прийшли детективи НАБУ в супроводі спецназу для проведення обшуку по справі, де я звинувачуюсь в організації виробництва броньованих автомобілів «Варта» з метою заволодіння бюджетними коштами», — написав колишній народний депутат.

«Фактично, за час мого ув’язнення була проведена одна з найбільших в історії Міноборони корупційних оборудок, яку тепер намагаються прикрити черговими звинуваченнями на мою адресу. Мені щиро шкода тих детективів, які сьогодні займалися цією невдячною справою, і яким доведеться доводити що 6 млн. 900 тис. грн це більше ніж 9 млн. 400 тис. грн», — заключив він.

Нагадаємо, раніше Київський апеляційний суд залишив під цілодобовим домашнім арештом народного депутата України V-VIII скликань Сергія Пашинського, якого підозрюють у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження.