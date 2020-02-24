У Миколаєві вітер зірвав із казарми дах: Міноборони призначило службову перевірку



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У Миколаєві із даху казарми через кілька років рісля ремонту вітром зірвало дах

Ремонт споруди, яка постраждала від негоди, проводився у 2017 році

У Міністерстві оборони України (МОУ) призначили службову перевірку у зв'язку із тим, що у Миколаєві із даху казарми через кілька років рісля ремонту вітром зірвало дах.

Про це передає пресслужба МОУ.

Інцидент стався у понеділок, 24 лютого. Сильний вітер зірвав дах будівлі, яка перебуває на балансі Міноборони.

«Постраждалих серед військовослужбовців та цивільного населення немає. Обсяг завданих збитків державі в особі оборонного відомства наразі встановлюється», - зазначили в МОУ.

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних сил України уже повідомило, що ремонт споруди, яка постраждала від негоди, проводився у 2017 році.

«У зв’язку з тим, що відремонтована будівля не витримала негоди, а також враховуючи те, що гарантійний термін на ремонтні роботи згідно з договором становив 10 років, Міністерство оборони України готує претензію організації-генпідряднику», - додали у пресслужбі.

До слова, у Херсоні сьогодні, 24 лютого, внаслідок негоди, яка спричинила падіння дерева, було травмовано дитину 2007 року народження, яку госпіталізовано до лікарні.

Нагадаємо, сьогодні в центрі Одеси, на вулиці Ніжинській, через буревій дерево впало на жінку. Від отриманих травм вона померла на місці події.