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    У Миколаєві вітер зірвав із казарми дах: Міноборони призначило службову перевірку

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    У Миколаєві із даху казарми через кілька років рісля ремонту вітром зірвало дах - У Миколаєві вітер зірвав із казарми дах: Міноборони призначило службову перевірку
    У Миколаєві із даху казарми через кілька років рісля ремонту вітром зірвало дах

    Ремонт споруди, яка постраждала від негоди, проводився у 2017 році

    У Міністерстві оборони України (МОУ) призначили службову перевірку у зв'язку із тим, що у Миколаєві із даху казарми через кілька років рісля ремонту вітром зірвало дах.

    Про це передає пресслужба МОУ.

    Інцидент стався у понеділок, 24 лютого. Сильний вітер зірвав дах будівлі, яка перебуває на балансі Міноборони.

    «Постраждалих серед військовослужбовців та цивільного населення немає. Обсяг завданих збитків державі в особі оборонного відомства наразі встановлюється», - зазначили в МОУ.

    Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних сил України уже повідомило, що ремонт споруди, яка постраждала від негоди, проводився у 2017 році.

    «У зв’язку з тим, що відремонтована будівля не витримала негоди, а також враховуючи те, що гарантійний термін на ремонтні роботи згідно з договором становив 10 років, Міністерство оборони України готує претензію організації-генпідряднику», - додали у пресслужбі.

    До слова, у Херсоні сьогодні, 24 лютого, внаслідок негоди, яка спричинила падіння дерева, було травмовано дитину 2007 року народження, яку госпіталізовано до лікарні.

    Нагадаємо, сьогодні в центрі Одеси, на вулиці Ніжинській, через буревій дерево впало на жінку. Від отриманих травм вона померла на місці події.

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