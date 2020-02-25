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    «Слуга народу» зізналася, що не знає, що партія будує в культурній сфері

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    Народний депутат України від фракції &laquo;Слуга народу&laquo; Роксолана Підласа - «Слуга народу» зізналася, що не знає, що партія будує в культурній сфері
    Народний депутат України від фракції «Слуга народу« Роксолана Підласа

    Президентська партія будує «людиноцентричну країну», зазначила нардеп Підласа

    Заступник голови Комітету з питань економічного розвитку, народний депутат України від фракції «Слуга народу« Роксолана Підласа зізналася, що не знає, що президентська партія будує в культурній сфері. 

    Про це вона заявила на телеканалі ZIK.

    Відповідаючи на питання ведучої, що партія «Слуга народу» будує в культурній сфері, Роксолана Підласа зазначила, що не знає.

    «Ви знаєте, я відверто скажу, не знаю, що ми будуємо в культурній сфері. Це точно взагалі не моя сфера компетенції. Ми достатньо патріотична й проукраїнська партія в культурній сфері», – сказала народна депутатка від фракції «Слуга народу».

    Ведуча програми також поцікавилася у нардепки, яку країну хоче збудувати партія «Слуга народу».

    За словами Роксолани Підласи, президентська партія будує «людиноцентричну країну».

    «А це теж одна із цінностей ліберальних, коли ви фокусуєтесь на людині і на гуманізмі як такому. Але знову ж таки, я ж не про гуманітарну сферу. Я скоріше про економіку», – підкреслила народна депутатка від «Слуги народу» Роксолана Підласа.

    депутат культура партія Слуга народу Роксолана Підласа
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