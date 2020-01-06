Патріарх - доларовий мільярдер? Різдвяне послання Кирила спровокувало обурення



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Предстоятель РПЦ патріарх Кирило

В ЗМІ з'явилася інформація, що Кирило володіє статками на суму більш ніж чотири мільярди доларів.

6 грудня великий політичний Telegram-канал «Незигарь» прокоментував різдвяне послання патріарха Кирила.

Автори каналу звернули увагу на заклик предстоятеля РПЦ патріарха Кирила до віруючих задуматися, чи не ставлять вони власне благополуччя і комфорт на перше місце.

У цій же публікації стверджується, що священнослужитель володіє статками на суму більш ніж чотири мільярди доларів.

На публікацію, в якій говориться, що предстоятель РПЦ патріарх Кирило є доларовим мільярдером, відреагував голова Синодального відділу із взаємин Церкви з суспільством і ЗМІ Московського патріархату Володимир Легойда у своєму Telegram-каналі.

«Незигарь» продовжує поширювати дику нісенітницю про особисті статки патріарха в чотири мільярди (чому не три? Чому не п'ять?). Видно, нічого іншого придумати не виходить, ось і повторюють - як мантру», - написав Легойда, порадивши авторам «Незигаря» сходити в храм.