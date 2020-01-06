  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Патріарх - доларовий мільярдер? Різдвяне послання Кирила спровокувало обурення

    • Розсилка
    Предстоятель РПЦ патріарх Кирило - Патріарх - доларовий мільярдер? Різдвяне послання Кирила спровокувало обурення
    Предстоятель РПЦ патріарх Кирило

    В ЗМІ з'явилася інформація, що Кирило володіє статками на суму більш ніж чотири мільярди доларів.

    6 грудня великий політичний Telegram-канал «Незигарь» прокоментував різдвяне послання патріарха Кирила.

    Автори каналу звернули увагу на заклик предстоятеля РПЦ патріарха Кирила до віруючих задуматися, чи не ставлять вони власне благополуччя і комфорт на перше місце.

    У цій же публікації стверджується, що священнослужитель володіє статками на суму більш ніж чотири мільярди доларів.

    На публікацію, в якій говориться, що предстоятель РПЦ патріарх Кирило є доларовим мільярдером, відреагував голова Синодального відділу із взаємин Церкви з суспільством і ЗМІ Московського патріархату Володимир Легойда у своєму Telegram-каналі.

    «Незигарь» продовжує поширювати дику нісенітницю про особисті статки патріарха в чотири мільярди (чому не три? Чому не п'ять?). Видно, нічого іншого придумати не виходить, ось і повторюють - як мантру», - написав Легойда, порадивши авторам «Незигаря» сходити в храм.

    ЗМІ РПЦ скандал
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ