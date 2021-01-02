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    У світі від Covid-19 вакцинувалося вже понад 10 млн людей

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    У світі від Covid-19 вакцинувалося вже понад 10 млн людей
    Фото з відкритих джерел

    Вакцинація вже стартувала у 29 країнах

    Станом на 2 січня, у світі вже зробили понад 10,8 млн щеплень проти Covid-19. Про це повідомляє Bloomberg.

    «Розпочалася наймасштабніша кампанія вакцинації в історії. Згідно з даними Bloomberg, вже введено понад 10,8 млн доз у 29 країнах», – йдеться у повідомленні.

    Загалом у 29 країнах вже введено понад 10,8 млн доз вакцини. Зокрема у Китаї – 4,5 млн, Ізраїлі – 950 тис., Великій Британії – 947,2 тис., Німеччині – майже 165,6 тис.

    Як зазначається, вакцинація у США почалася 14 грудня, наразі зроблено 3, 49 млн щеплень.

    Як пише Bloomberg, забезпечення вакциною мільярдів людей у всьому світі стане однією з найбільших логістичних проблем в історії людства. У світі вже зарезервовано 8,15 млрд доз вакцин. Лідером тут є препарат від AstraZeneca – компанія вже отримала замовлень на 2,9 млрд доз.

    Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов сподівається отримати першу партію Covid-вакцин наприкінці зими. Разом з тим український вчений назвав кількість наших громадян, яких треба вакцинувати, щоб зупинити Covid-19

    Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов підписав дорожню карту з проведення масової вакцинації від Covid-19 в Україні у 2021-2022 роках.

    Кампанія з вакцинації від коронавірусної хвороби у 2021-2022 році буде проводитись у п’ять етапів.

    Як повідомлялося, наша держава ймовірніше отримає вакцини виробництва компанії Astra Zeneka. Її ефективність складає 70%.

    Зазначимо, що 30 грудня Британія першою у світі схвалила вакцину AstraZenecaМіністр охорони здоровʼя Метью Генкок повідомив, що робити щеплення нею почнуть 4 січня і це допоможе прискорити вакцинацію країни, яка стартувала 8 грудня.

    Теги: США міністр держава хвороби щеплення вакцинація
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