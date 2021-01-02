У світі від Covid-19 вакцинувалося вже понад 10 млн людей

Вакцинація вже стартувала у 29 країнах

Станом на 2 січня, у світі вже зробили понад 10,8 млн щеплень проти Covid-19. Про це повідомляє Bloomberg.

«Розпочалася наймасштабніша кампанія вакцинації в історії. Згідно з даними Bloomberg, вже введено понад 10,8 млн доз у 29 країнах», – йдеться у повідомленні.

Загалом у 29 країнах вже введено понад 10,8 млн доз вакцини. Зокрема у Китаї – 4,5 млн, Ізраїлі – 950 тис., Великій Британії – 947,2 тис., Німеччині – майже 165,6 тис.

Як зазначається, вакцинація у США почалася 14 грудня, наразі зроблено 3, 49 млн щеплень.

Як пише Bloomberg, забезпечення вакциною мільярдів людей у всьому світі стане однією з найбільших логістичних проблем в історії людства. У світі вже зарезервовано 8,15 млрд доз вакцин. Лідером тут є препарат від AstraZeneca – компанія вже отримала замовлень на 2,9 млрд доз.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов сподівається отримати першу партію Covid-вакцин наприкінці зими. Разом з тим український вчений назвав кількість наших громадян, яких треба вакцинувати, щоб зупинити Covid-19.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов підписав дорожню карту з проведення масової вакцинації від Covid-19 в Україні у 2021-2022 роках.

Кампанія з вакцинації від коронавірусної хвороби у 2021-2022 році буде проводитись у п’ять етапів.

Як повідомлялося, наша держава ймовірніше отримає вакцини виробництва компанії Astra Zeneka. Її ефективність складає 70%.

Зазначимо, що 30 грудня Британія першою у світі схвалила вакцину AstraZeneca. Міністр охорони здоровʼя Метью Генкок повідомив, що робити щеплення нею почнуть 4 січня і це допоможе прискорити вакцинацію країни, яка стартувала 8 грудня.