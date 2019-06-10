У Криму російські силовики провели масові обшуки та затримання



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Обшуки в Криму 10 червня Фото: facebook.com/crimeansolidarity

«Слідчі заходи» окупантів проводяться в Алушті, Алуштинському та Сімферопольському районах

У Криму у понеділок, 10 червня, російські силовики проводять обшуки в декількох районах.

За повідомленням громадського об'єднання «Кримська солідарність» у Facebook, «слідчі заходи» проводяться в Алушті у Ельдара Кантемирова, в селі Малий Маяк Алуштинського району у Руслана Месутова, в селі Строгонівка Сімферопольського району в Ескендера Сулейманова (рідний брат Руслана Сулейманова, затриманого 27 березня).

Також повідомляється про обшуки в будинку Різи Омерова за адресою: Білогірськ, вул. Маяковського 9, його батька Енвера Омерова (Білогірськ, Шевченка, 45/1) та в селі Кам'янка Сімферопольського району. Різу Омерова пізніше затримали і вивезли в невідомому напрямку.

Після обшуку російські силовики затримали і відвезли до відділу ФСБ Росії в Криму Ескендера Сулейманова.

Пізніше стало відомо, що Ельдара Кантемирова відвезли з Алушти до села Зарічне, за місцем прописки, де також проходить обшук за адресою: с. Зарічне, вул. Предгорна 17б, Алуштинський район.

Крім того, повідомляється про проведення обшуку в селі Ізобільне, Алушта, в будинку голови місцевої релігійної громади Ленура Халілова.

У селищі Зуя Білогірського району пройшов обшук в будинку Айдера Джеппарова. Наразі його вивезли в невідомому напрямку.

Публічних коментарів російських силовиків з цього приводу немає. Подробиці події з'ясовуються.

Раніше повідомлялося, що у Криму в ніч на 10 червня окупанти зупинили автомобіль, в якому родичі фігурантів так званої справи Хізб ут-Тахрір (Сімферопольська група) їхали в Ростов-на-Дону на суд. Був затриманий Енвер Омеров.

Джерело: Крим.Реалії