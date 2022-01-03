Пенсійні зміни та реформа СБУ. Оприлюднено плани Ради на 2022 рік

На Верховну Раду чекає оновлення в цьому році

Серед пріоритетів роботи Верховної Ради України на 2022 рік – посилення народовладдя, реформа Служби безпеки України, пенсійна реформа та містобудування. Про це розповів голова парламент Руслан Стефанчук.

Посилення народовладдя

«Ми чітко знаємо, куди рухатися далі, адже щороку маємо дороговказ – План законопроєктної роботи Верховної Ради України. Одним з основних пріоритетів у законодавчій роботі на 2022 рік стане посилення народовладдя, адже це основна передвиборча обіцянка президента України Володимира Зеленського», – зазначив Стефанчук.

За його словами, орієнтовно 28 січня 2022 року Венеційська комісія планує надати попередній висновок щодо законопроєкту про місцевий референдум. «Вкрай важливо, щоби документ став взірцевим законом і дійсно ефективним механізмом реалізації прямої демократії на місцевому рівні. Очікую, що десь на початку наступної сесії ми зможемо розглянути цей документ на пленарному засіданні», – поінформував голова парламенту.

Стефанчук повідомив, що паралельно напрацьовується ціла низка законопроєктів про народовладдя в інших сферах. Зокрема про суд присяжних, про мирові суди, які вирішуватимуть незначні спори, про колективні позови.

Реформа містобудування

«У пріоритеті завершити реформу містобудування. У її основу закладено три «кити» – цифровізація, децентралізація та відповідальність. Усі вони містяться в законопроєктах №5655 та №5877, які вже пройшли перше читання й у наступному році повинні бути прийняті в цілому. Ми маємо назавжди ліквідувати підґрунтя корупції в будівельному секторі», – наголосив він.

Реформа СБУ

Стефанчук зазначив, що не менш важливо реформувати Службу безпеки України. «Це серйозне зобов’язання, яке залишилося в України перед міжнародними партнерами. І це зобов’язання має бути виконане на початку наступного року. Тому що СБУ повинна виконувати тільки притаманні їй функції й не займатися питаннями економіки, тиском на бізнес тощо», – пояснив спікер.

Пенсійна реформа

Крім того, за його словами, на початку наступного року Верховна Рада приступить до пенсійної реформи.

«Наша ціль – забезпечити гідною пенсією кожного, хто сьогодні працює, а також сформувати великий ресурс для інвестицій. Для цього ми розглянемо законопроєкти щодо запровадження другого накопичувального рівня пенсійного забезпечення в країні», – сказав голова Ради.

Реформа децентралізації

Також він зазначив, що необхідно завершити реформу децентралізації. «Для завершення процесу децентралізації необхідне внесення змін до Конституції України. У Парламенті створена робоча група, яка працюватиме над удосконаленням конституційних засад здійснення місцевого самоврядування відповідно до вимог Європейської хартії місцевого самоврядування. Завершення реформи децентралізації має підсилити гарантії спроможності громад і розв’язати ті проблеми, які турбують кожну людину», – підкреслив Стефанчук.

Оновлення Ради

Голова Верховної Ради повідомив, що нині обговорюється та запроваджується концепція відкритості парламенту України. «Це має бути не закритий клуб, а відкритий законодавчий орган, де приймаються найважливіші рішення. Однією зі складових такої відкритості є зовнішня міжнародна відкритість. Уже у 2022 році на сайті парламенту України з’являться 181 автентично перекладений законодавчий акт англійською мовою. Це ті законодавчі акти, які необхідні для наших інвесторів», – пояснив він.

Стефанчук зауважив, що на порядку денному й питання технологічного оновлення зали Верховної Ради. «Складно працювати на комп’ютерах 2002 року випуску. Безперечно, ми будемо з цим щось робити. Також хочемо технічно переобладнати залу засідань Верховної Ради, але розуміємо, що це можна зробити тільки під час тривалого канікулярного періоду», – сказав він.

За його словами, після Нового року парламент також може повернутися до питання запровадження дистанційного голосування.

«Зараз продовжуємо роботу над цим законопроєктом, адже нині не існує варіанту, щоб у разі небезпеки (пандемії, агресії РФ) негайно зібратися й ухвалити важливе для держави рішення. Саме тому вважаю, що такий важливий запобіжник, як дистанційне голосування, повинен бути у Верховній Раді України», – пояснив Стефанчук.

Новації торкнуться й сайту Верховної Ради, а також триває розробка додатку «Рада» для смартфонів.

«Окремо будемо працювати над створенням дослідницько-аналітичної служби, адже всі законопроєкти, які потрапляють до Парламенту, мають бути максимально якісними», – наголосив Стефанчук

Підсумовуючи, спікер зауважив, що існує ще дуже багато планів, які потрібно втілити.