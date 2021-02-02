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    Пенсійний фонд розпочав фінансування пенсій лютого

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    Пенсійний фонд розпочав фінансування пенсій лютого

    На виплати спрямовано 0,7 мільярдів гривень

    Пенсійний фонд України 2 лютого, відповідно до затвердженого графіка, почав фінансування пенсій за місяць. На пенсійні виплати спрямовано перші 0,7 млрд гривень.

    Про це повідомляє прес-служба ПФУ.

    «Виплата пенсій буде проведена в певну кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку», – йдеться в повідомленні.

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    Нагадаємо, пенсіонерів у 2021 році чекає індексація пенсій, а також нові доплати для окремих категорій літніх людей

    З 1 липня 2021-го пенсіонери, яким від 75 до 80 років, отримають надбавку до виплати в розмірі 400 грн. Окрім того, завдяки новому закону самотні літні пенсіонери зможуть претендувати на підвищення у розмірі 800 грн.

    Зокрема «чорнобильцям» Кабінет міністрів планує збільшити пенсії до максимальних 30 тисяч гривень. 

    До слова, названо особливу категорію українців, які отримують по 100 тисяч гривень пенсії

    В Україні максимальна пенсія становить 17,6 тис. грн. Водночас судді в середньому отримують 67,9 тис. грн, а деякі з них можуть претендувати на виплату в розмірі понад 100 тис. грн. Вони виходять на заслужений відпочинок за особливими правилами.

    Теги: пенсіонери гроші фінансування Пенсійний фонд пенсія
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