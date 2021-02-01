Правила індексації пенсій змінять: в уряді назвали дату

Уряд пропонує встановити щорічний дедлайн

В Україні щорічну індексацію пенсій хочуть проводити до 1 березня кожного року. Для цього в закон необхідно внести зміни і прописати чітку дату підвищення.

Таке нововведення може запрацювати вже з 2022 року, про це на засіданні Кабміну 27 січня заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. «Цей законопроєкт стосується удосконалення пенсійного законодавства. З 2022 року не пізніше 1 березня буде відбуватись щорічна індексація пенсій. Ми пропонуємо зробити все прозоро і встановити чіткі дати, коли повинна відбуватися індексація. Також приберемо несправедливість, коли деяких індексація не стосується», – сказав Шмигаль.

Крім того, стипендії дітям-сиротам встановлять підвищення на рівні 150% прожиткового мінімуму. Загальний розмір пенсії буде на рівні 3 тис. грн.

Так, під час осучаснення на 11% збільшать розрахунковий розмір середньої зарплати за три роки, на підставі якої рахується пенсія. Однак підвищувати будуть тільки розрахунковий розмір. Тобто без урахування надбавок за наднормовий стаж, доплат для окремих категорій тощо. Нововведення не зачепить:

тих, хто за формулою заробив на пенсію, розмір якої менш ніж 11% від мінімальної;

ті, хто зараз отримує максимальну пенсію.

Чому на 11%?

Це пов'язано зі збільшенням показника середньої зарплати на 50% від інфляції за минулий рік і на 50% від темпів зростання зарплати за минулі три роки.

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Джерело: Обозреватель