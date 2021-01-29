Підвищення пенсій в Україні: кому і наскільки збільшать виплати

Пенсіонерів у 2021 році чекає індексація пенсій, а також нові доплати для окремих категорій літніх людей

В Україні з 1 липня 2021-го пенсіонери, яким від 75 до 80 років, отримають надбавку до виплати в розмірі 400 грн. Окрім того, завдяки новому закону самотні літні пенсіонери зможуть претендувати на підвищення у розмірі 800 грн.

Про це в ефірі телеканалу повідомила народна депутатка, заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук. «Кожен пенсіонер старший за 80 років із минулого року отримує плюс 500 грн. Із 1 липня цього року будуть отримувати ті, кому 75-80 років – плюс 400 грн до пенсії. Ми проголосували законопроєкт, який уже став законом, який дозволяє самотнім людям отримати додаткові 800 грн, якщо вони проживають самі», – сказала Кравчук.

З 1 березня – індексація пенсій. Її параметри визначать у лютому, оскільки індекс, на який будуть підвищувати пенсію, розраховують від 50%-го зростання за попередній рік заробітної плати в країні й інфляції.

– індексація пенсій. Її параметри визначать у лютому, оскільки індекс, на який будуть підвищувати пенсію, розраховують від 50%-го зростання за попередній рік заробітної плати в країні й інфляції. У квітні відбудеться автоматичний перерахунок пенсій для пенсіонерів, які працюють.

відбудеться автоматичний перерахунок пенсій для пенсіонерів, які працюють. У липні підвищать виплати пенсіонерам (із 75 років), які мають стаж 20 років (для жінок) і 25 років (для чоловіків) – на 400 грн. Це стосуватиметься 1 млн пенсіонерів.

підвищать виплати пенсіонерам (із 75 років), які мають стаж 20 років (для жінок) і 25 років (для чоловіків) – на 400 грн. Це стосуватиметься 1 млн пенсіонерів. У липні буде збільшено прожитковий мінімум. В Україні перерахують всі надбавки до пенсій, усі понаднормові надбавки за стаж.

буде збільшено прожитковий мінімум. В Україні перерахують всі надбавки до пенсій, усі понаднормові надбавки за стаж. У грудні планують переглянути прожитковий мінімум, що теж призведе до збільшення пенсій.

Так, під час осучаснення на 11% збільшать розрахунковий розмір середньої зарплати за три роки, на підставі якої рахують пенсію. Однак підвищувати будуть тільки розрахунковий розмір. Тобто без урахування надбавок за наднормовий стаж, доплат для окремих категорій тощо

Це пов'язано зі збільшенням показника середньої зарплати на 50% від інфляції за минулий рік і на 50% від темпів зростання зарплати за минулі три роки.

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