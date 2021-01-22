Пентагон очолив генерал Остін – перший темношкірий офіцер на цій посаді

67-річний Остін в минулому тісно співпрацював із Байденом

Конгрес США затвердив на посаді голови Міністерства оборони США генерала армії у відставці Ллойда Остіна.

Про це повідомляється на сайті Сенату США.

Найближчим часом Остін, який стане першим афроамериканцем, який очолив Пентагон, буде приведений до присяги. Перед цим Конгрес надав Остіну спеціальний дозвіл на зайняття цієї посади, оскільки відповідно до американського законодавства, має пройти сім років після відставки військового перед тим, як він зможе посісти пост міністра оборони.

67-річний Остін в минулому тісно співпрацював із Байденом. Коли Байден був віцепрезидентом, Остін займав пост заступника начальника штабу армії і командувача військами США в Іраку, а потім - командувача Центрального командування Збройних сил США.

На початку грудня повідомлялося, що Байден представить генерала армії у відставці Ллойда Остіна своїм кандидатом на пост міністра оборони.

Після інавгурації Джо Байден змінив керівника Пентагону, призначивши виконуючим обовʼязки міністра Девіда Норквіст. Під час правління Дональда Трампа він був заступником міністра оборони.

Байден і Остін познайомилися під час адміністрації Обами. Остін був останнім командувачем військами США в Іраку. На цій посаді він зіграв ключову роль в нарощуванні сил, яке почалося в 2007 році.

Водночас відповідно до закону, глава Пентагону повинен перебувати у відставці сім років, щоб претендувати на цей пост. В іншому випадку йому буде потрібно спеціальний дозвіл від Конгресу, щоб стати міністром оборони. Подібний дозвіл отримав перший міністр оборони президента Трампа Джим Меттіс.

Ллойд Остін пішов на пенсію в 2016 після 41 року служби. Він увійшов до ради директорів компанії Raytheon Technologies - одного з найбільших підрядчиків Пентагону. Він також є членом правління Nucor, найбільшого американського виробника сталі, а також медичної компанії Tenet. Остін також входить до правління благодійного фонду Carnegie Corporation of New York.