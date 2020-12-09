Байден представив кандидата на пост глави Пентагону

Ллойд Остін пішов на пенсію в 2016 після 41 року служби

У разі затвердження кандидатури Остіна він стане першим темношкірим чоловіком на посаді глави Пентагону

Обраний президент США Джозеф Байден представив кандидата на пост глави Міністерства оборони країни. На цю посаду він висуне відставного генерала Ллойда Остіна.

Про це штаб Байдена повідомив в Facebook.

«Я став свідком характеру генерала Остіна. Він розділяє мою віру в те, що ми сильніші за всіх, коли ведемо за собою не тільки прикладом сили, а й силою прикладу», - йдеться в публікації.

У разі затвердження кандидатури Остіна він стане першим темношкірим чоловіком на посаді глави Пентагону.

Ллойд Остін, який керував Центральним командуванням США перед відходом у відставку в 2016 році, в останні дні став одним з головних кандидатів на цей пост. Мішель Флурной спочатку розглядалася як можливий глава оборонного відомства США. Її ім’я не згадувалося Джо Байденом під час оголошення ключових членів команди з питань національної безпеки два тижні тому.

«Генерал Остін — має бездоганну репутацію, враховуючи його військову кар’єру, і міг би стати видатним секретарем міністерства оборони», — заявив виданню конгресмен Бенні Томпсон.

Сам Остін, як і представник перехідної команди Байдена, відмовився від коментарів.

Байден і Остін познайомилися під час адміністрації Обами. Остін був останнім командувачем військами США в Іраку. На цій посаді він зіграв ключову роль в нарощуванні сил, яке почалося в 2007 році.

Водночас відповідно до закону, глава Пентагону повинен перебувати у відставці сім років, щоб претендувати на цей пост. В іншому випадку йому буде потрібно спеціальний дозвіл від Конгресу, щоб стати міністром оборони. Подібний дозвіл отримав перший міністр оборони президента Трампа Джим Меттіс.

Кандидатура Остіна також зустріла критику з боку деяких експертів з національної безпеки.

«З точки зору військово-цивільних відносин це здається жахливою ідеєю», — заявила в Twitter Роза Брукс, професор Джорджтаунського університету і колишній співробітник Пентагону, яка написала статтю в The New York Times, в якій закликала призначити на цей пост жінку. «Призначаючи генерала, що нещодавно пішов у відставку, яким би прекрасним він не був, на найвищу цивільну посаду в Міністерстві оборони — це найгірший сигнал».

Разом з тим команда Байдена вважає Остіна безпечним вибором, заявив виданню Politico один з колишніх чиновників міністерства оборони, близький до перехідної команді Байдена. Він додав, що генерал у відставці вважається хорошим солдатом, який буде виконувати політику обраного президента.

Ллойд Остін пішов на пенсію в 2016 після 41 року служби. Він увійшов до ради директорів компанії Raytheon Technologies — одного з найбільших підрядчиків Пентагону. Він також є членом правління Nucor, найбільшого американського виробника сталі, а також медичної компанії Tenet. Остін також входить до правління благодійного фонду Carnegie Corporation of New York.